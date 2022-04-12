苗栗+1！家庭群聚「陰轉陽」　3足跡曝：東興牛肉麵、KTV、銀行

▲苗栗縣12日新增1確診案例，曾到頭份東興牛肉麵店及竹南彰化銀行，衛生局也隨即進行清消。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心公告，苗縣12日新增確診3例，但其中2例（案28275、28276）昨天已經先行公告說明，另1例為（案28783）CT值24.5頭份市41歲男性，為外縣市確診者（案26600）接觸者居家隔離陰轉陽個案，經疫調後共匡列13人採檢後列自主健康管理13人，實聯制發放9則簡訊，相關疫調持續進行中。

苗縣府衛生局指出，案28783，CT值24.5頭份市41歲男性，為外縣市確診者（案26600）接觸者居家隔離陰轉陽個案，4月11日晚上個案有喉嚨癢痛症狀，經衛生單位安排採檢PCR，12早上檢驗報告為陽性確診，經疫調後依感染風險進行匡列、篩檢，共匡列13人採檢後列自主健康管理13人，實聯制發放9則簡訊，相關疫調持續進行中。

▲▼苗縣府公布12日確診者及外縣市確診來本縣疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

此外，11日先行公布2名確診女性，後龍鎮 23歲女性（案28276），經疫調後依感染風險進行匡列、篩檢，共匡列9人居家隔離者及自主健康管理或自我健康監測6人，職場接觸發放322通簡訊；另公館鄉60歲女性（案28275）共匡列居家隔離63人（含家人及歌唱班成員；本縣58人、外縣市5人）及自我健康管理或自我健康監測3人，實聯制發放105則簡訊。

另有1例外縣市確診者，4／8日晚間曾到過頭份大都會KTV，縣府也已完成接觸者匡列及採檢、清消及業者自主停業，請鄉親放心。

▲衛生局持續安排社區篩檢站，12日下午4點至晚上8點於為恭醫院急診室旁，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛生局表示，11日下午大千及慈祐醫院PCR採檢站共採檢174人全數陰性。為疫情掌握更快速，找出遺漏可疑接觸者，阻斷社區傳染鏈縣長指示衛生局持續安排社區篩檢站，時間地點為今12日下午4點至晚上8點於為恭醫院急診室旁，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。

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