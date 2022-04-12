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停課分流！確診同班學生停10天「同宿舍或交通車先停1~3天等疫調」

▲屏東縣防疫消毒大隊對校園展開大清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣消毒人員對校園展開大清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診接二連三，現行只要2名學生確診全校即停課，家長抱怨太嚴格、恐影響就學權益。教育部長潘文忠今天（12日）表示，各級學校全校停課標準將放寬，當全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天，同時停課也分流，確診同班學生停10天，同宿舍或交通車則先停1到3天等疫調再決定後續處理。

現行各級學校停課標準為一班一人確診、該班停課，一校有兩人確診則全校停課，引發家長抱怨標準太低，指揮官陳時中今早才提及，現在基本概念比較著重以班為單位，大規模班停止之後全校才會停，盡量不要影響正常教學，而潘文忠今天也出席中央疫情指揮中心例行記者會也宣布放寬。

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▼教育部長潘文忠說明停課標準放寬措施。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼教育部長潘文忠說明停課標準放寬措施。（圖／記者洪巧藍攝）

根據教育部今天公布最新暫停實體課程實施標準，各級學校停課標準也分流，高中以下學校根據疫情調查結果，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，則該校實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」；在大學部分，則是學校有三分之一以上班級暫停實體課程10天，則該校實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」。

此外，針對停課標準也進行分流，在高中以下學校，教育部表示，確診個案就讀班級之學生，因長時間共同生活學習生活，均列為「密切接觸者」進行「居家隔離」，此班級於居家隔離期間暫停實體課程10天，待篩檢結果全數為陰性，則全班恢復實體課程。

教育部指出，在疫情調查期間，確診個案校內活動足跡之「接觸人員」（包含修課、授課、參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、校內餐廳用餐…等），該等人員暫停實施實體課程1至3天，並應進行自我健康監測，學校亦應進行環境清潔消毒。

▲▼教育部修正發布校園因應COVID-19疫情暫停實體課程簡報圖卡。（圖／教育部提供）

▲▼教育部修正發布校園因應COVID-19疫情暫停實體課程簡報圖卡。（圖／教育部提供）

▲▼教育部修正發布校園因應COVID-19疫情暫停實體課程簡報圖卡。（圖／教育部提供）

▲▼教育部修正發布校園因應COVID-19疫情暫停實體課程簡報圖卡。（圖／教育部提供）

▲▼教育部修正發布校園因應COVID-19疫情暫停實體課程簡報圖卡。（圖／教育部提供）

▲▼教育部修正發布校園因應COVID-19疫情暫停實體課程簡報圖卡。（圖／教育部提供）

▲▼教育部修正發布校園因應COVID-19疫情暫停實體課程簡報圖卡。（圖／教育部提供）

▲▼教育部修正發布校園因應COVID-19疫情暫停實體課程簡報圖卡。（圖／教育部提供）

▲▼教育部修正發布校園因應COVID-19疫情暫停實體課程簡報圖卡。（圖／教育部提供）

此外，針對暫停實體課程一到三天部分，對象是否指全班師生，潘文忠回應，若屬於選修課程的班級，則全部師生都會先暫停一到三天來進行後面疫調，若是參加社團與搭乘交通車、住宿這一部分，則會以確診者接觸人員做暫停實體課程對象，就不是採用全班停課方式進行，這部分是為了能夠配合疫調後所做規劃，安親班則因為是比較長期常態的對象，故比照剛剛說的班級型態進行。

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停課標準13班級有確診潘文忠

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