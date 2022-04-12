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中63億元彩券！他「沒興趣享樂」...拿來實現畢生心願

▲法國男子中63億彩券，卻無心享樂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法國男子中63億彩券，卻沒興趣享樂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

一夜致富是不少人的夢想，想像買了彩券中大獎，拿到獎金那一刻，先幫自己買好房、換名車，過著不用上班睡到自然醒的生活。不過國外有一名男子，中了2億歐元（約新台幣63億元）的大獎後，對奢華的生活並不嚮往，而是用這筆錢，建立一個保護森林和促進生物多樣性的環境基金會。

根據euronews報導，這名得主自稱蓋依（Guy），他在2020年12月意外成為百萬歐元彩票（EuroMillions）的2億歐元獎金得主，他在一封公開信中表示，「我的夢想從來都不是買船、城堡或其他跑車，我的夢想是具有實踐性的，並且賦予這筆錢最大的積極影響力。」

▲蓋依看到森林被濫伐，難以忘懷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蓋依看到森林被濫伐，氣憤到難以忘懷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

報導指出，蓋依是一名退休人員，目前居住在法國南部，還曾居住過西非國家象牙海岸的城市阿尼亞馬（Anyama），並以此成是名來命名他用獎金所創建的基金會。蓋依說，「一直以來我買彩券的目的，就是希望能用獲得的獎金，來保護整個生態自然，而Anyama基金會是我多年來，為了大自然和人類行為和平的強烈願望。」

最後蓋依也說道，這個基金會的宗旨與起源，都是因為自己看到，布吉納法索的森林被商人濫伐，一輛輛的卡車載滿樹木的景象，讓他憤恨不平難以忘懷，「希望這個基金會能將我的信念帶給多數人，我的口號只有一個：保護生態。」

 

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