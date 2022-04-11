他公車開到一半竟跑下車　卻獲一片讚賞

▲大台南公車紅3線駕駛王可仁，日前駕駛勤務途中遇有身障朋友跌坐路中央，立即停妥車輛確認安全後，見義勇為協助過馬路，經乘客留言鼓勵才披露善行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南公車駕駛優良事蹟屢獲民眾讚賞，紅3線駕駛王可仁，日前駕駛勤務途中遇有身障朋友跌坐路中央，立即停妥車輛確認安全後，見義勇為協助過馬路，事件經乘客留言鼓勵才披露，台南市交通局勉勵駕駛同理心，持續倡導推動無障礙服務，已逐漸深植駕駛員心中，期許台南市公車服務品質蒸蒸日上。

日前大台南公車紅3支線駕駛長王可仁，駕駛班車行經台南市崇明路與生產路口時，發現一名身障者跌落輪椅坐在路口斑馬線上無法起身，眼見車來車往十分危險，王員馬上以公車擋住後方車輛，確保周遭安全並向車內乘客說明情況後，立即下車與路人一起協助扶起身障者安全通過馬路；目擊民眾也至交通局留言板留言表揚王姓駕駛長的見義勇為。

交通局局長王銘德指出，市長黃偉哲勉勵大台南公車從業人員對每位市民朋友應有同理心，提供友善親切的關懷，並致力推動無障礙公共運輸服務。交通局對於王姓駕駛長的熱心服務給予高度肯定。即使服務的對象不是公車乘客，卻也是同理心的最佳示範。

王銘德局長也感謝民眾能夠來信表揚駕駛長的義行，期盼社會各界對優良的公共運輸從業人員，能不吝給予讚美與鼓勵，公共運輸處都會查明，如有具體事蹟，也會通知客運公司給予記功獎，鼓舞基層士氣。

交通局局長王銘德表示，交通局致力提升無障礙公共運輸服務，除2月份邀請台南市社團法人慈光身障協會何文讚榮譽理事長等3人至府城客運辦理無障礙服務教育訓練課程外，3月亦派主管參加興南客運行車安全座談會，持續宣導駕駛長精進自身服務，行車時注意用路人安全。

公共運輸處長吳俁之表示，市府持續輔導各公車業者精進無障礙服務，2022年也將持續辦理優良駕駛選拔樹立典範。另也提醒市民朋友，疫情尚未結束，搭乘公車時仍請全程配戴口罩，落實簡訊實聯制，齊心抗疫。