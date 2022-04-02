外送員被壓公車下「肉絞進輪胎」　上百路人合力抬車！現場畫面曝

▲上百位市民合力推起公車 。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一段「眾人合力抬車救人」的影片近日在網路引發熱議，廣州路邊近百名群眾一起喊口號，嘗試推起公車救出被壓的外送員，這一幕讓消防隊員和廣大網友十分感動。

據《澎湃新聞》報導，一名外送員3月31日當天，在路過海珠區公車站時不小心摔倒，此時正好一輛公車駛過，他手被車後輪壓到。雖然司機發現壓到人後，立刻緊急剎車，但該外送員皮肉擦傷嚴重，部分肉已經絞在輪胎裡，無法動彈。

網上事發影片顯示，當時路邊近百名市民紛紛上前幫忙，一起喊著口號嘗試推抬起公車。眾人抬車的一幕，讓消防隊員也非常動容，「當時周圍有上百名群眾正在協力搬抬公交車，嘗試幫被困人員脫險，但數次嘗試都沒有成功。」

▲該外送小哥最後成功獲救 。（圖／澎湃新聞）

消防救援站副站長羅勇輝表示，經過偵查，救援人員立即對車輪四周進行固定，利用液壓擴張器材進行緩慢頂撐，同時用另外一套擴張器材進行輔助支撐，順利將車輪頂升，將被困者救出移交120進行救治。據瞭解，目前傷者無生命危險。

事發後，廣州交警為市民的熱心舉動表示敬意，稱「正是你們的義舉為傷者贏得寶貴的救治時間」。廣州消防則提醒廣大群眾，及時救援的同時也要注意科學施救，避免造成二次傷害，如遇類似緊急情況可以及時報警，等待專業救援力量。