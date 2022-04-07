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投資我們的星球×無痕野餐日　以行動愛地球

▲呼應聯合國永續發展目標，響應422地球日，台南市環保局4月17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日!」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲呼應聯合國永續發展目標，響應422地球日，台南市環保局4月17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日!」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

呼應聯合國永續發展目標，響應422地球日，台南市環保局4月17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日!」活動，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席7日行前記者會，表示「無痕野餐」就是不使用任何一次性用完即丟的餐具或物品，隨手帶走自己使用過的東西和垃圾，來去不留痕跡，不造成環境負擔。

副市長趙卿惠邀民眾屆時自備環保餐具、餐盒等共襄盛舉。近來戶外活動盛行，趙副市長特地示範製作野餐輕食，提醒勿用塑膠袋盛裝，以行動愛地球。

▲呼應聯合國永續發展目標，響應422地球日，台南市環保局4月17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日!」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「投資我們的星球x無痕野餐日!」17日上午9時至12時於奇美博物館-蓋亞廣場登場。現場將打造出各種野餐風格，綠地及湖畔，彷彿置身歐洲宮廷花園，拍照上傳環保局粉絲專頁可以抽好禮。凡報名野餐日活動者可獲無痕蔬食一份及「綠生活拍立得」照片一張，額滿為止，歡迎大小朋友一起來響應「無痕野餐日」！報名網址：https://forms.gle/gSUBhWuckMYtZbDy6。

▲呼應聯合國永續發展目標，響應422地球日，台南市環保局4月17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日!」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

趙卿惠副市長指出，環保局為響應全球環保大日子「422地球日」，有心地在4月推出系列環保活動，16日有「大手牽小手 淨灘寫生趣」、17日「投資我們的星球×無痕野餐日」、23日「藏金閣拍賣日」及「環教列車」等，活動精采可期，另為了讓市民多多參加，趙副市長特別宣布環教列車路線各加碼1車次，詳情請上台南市環保局Facebook粉絲專頁查詢。

▲呼應聯合國永續發展目標，響應422地球日，台南市環保局4月17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日!」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑指出，環保局針對地球日推出系列活動，目的在提醒大家，地球日不只是一天，天天都是地球日，我們每天都要投資地球，落實無痕生活，不用一次性餐具，外出活動要記得帶走用過的東西及垃圾，投資地球就從無痕開始。

▲呼應聯合國永續發展目標，響應422地球日，台南市環保局4月17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日!」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者會特地邀請慈濟慈善基金會、來來來野餐趴團隊教做野餐輕食料理及如何不用塑膠袋包裝、也示範了簡單快速布置漂亮野餐風格的訣竅。趙卿惠副市長、環保局長謝世傑也一起動手做輕食，展現公務外輕鬆的一面。市議員沈震東特地撥冗出席，表達對環保的重視。

▲呼應聯合國永續發展目標，響應422地球日，台南市環保局4月17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日!」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

無痕野餐日活動包括，台南知名樂團「Lazy樂團×烘嗓音樂」、「快樂先生魔術小丑表演」、「Happy姐姐繪本導讀」及「比爾街頭演奏會」。也有親子市集，邀大家自備環保餐具及餐盒，不使用塑膠袋或一次性餐杯具，屆時來吃蔬食、美食，玩遊戲，拿好禮。現場也安排了綠生活的闖關活動，以寓教於樂方式瞭解如何從生活中投資地球。不參加野餐的朋友、親子等也歡迎一起來參與環保、綠意之旅。

▲呼應聯合國永續發展目標，響應422地球日，台南市環保局4月17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日!」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局另外提醒市民朋友，「奇美博物館及臺南都會公園」為臺南市首處空氣品質維護區，於2022年7月1日起，2006年9月30日(含)前出廠之柴油大客(貨)車，須有1年內排煙檢驗合格紀錄，出廠滿5年燃油機車要完成最近一次定檢合格，才能進入空品維護區，違者將依規定裁罰，請做好車輛自主管理。讓我們一同守護大台南的好空氣！

▲呼應聯合國永續發展目標，響應422地球日，台南市環保局4月17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日!」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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