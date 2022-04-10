18縣市223所學校停課！　「今增90學生確診」累計2020例

▲實踐大學今公告有3名學生確診，全校改線上教學至4月18日。（圖／記者呂佳賢攝）



記者許展溢／台北報導

本土確診今（10日）新增431例，分布18縣市，教育部統計至今下午5點30分，各級學校學生確診數較昨天新增90人，總數破2020例，以大專校院增42人最多，全台共有223所學校停課。

昨天學生確診總數1930例，教育部指出，今又增加90例，共2020例，其中，大專校院總數多42例、高中6人、國中7人、國小31人和幼兒園4人。境外部分總數644人，較昨天627多17人，全是大專校院學生，高中以下各級學校則未新增個案。

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教育部進一步說明，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3點止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、223所園校（含幼兒園33所、國小83校、國中28校、高級中等學校32校、大專校院47校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

▲統計至4月10學生確診總數達2020例。（圖／教育部提供）



本土大專校院一樣最多增25人，其中，實踐大學防疫專責小組在學校官網公告，台北校區截止昨天下午2時，累計3人確診，即日起停止實體授課，改採線上教學至4月18日，但教學及行政單位4月10日至4月18日期間則正常上班，落實量體溫及實名制。

另外，全台多間學校傳出師生確診，造成全校停課或相關班級改線上教學，傳出不少學生抱怨校內有確診者，學生被匡列後，校方卻不願意線上教學，此狀況是否為學校自行決定或要修改指引？指揮中心指揮官陳時中今表示，指引修訂這兩天對外公布，教育部也會對外說明。