妹子爽吃「免費壽司郎」下秒卻慘哭　網看出2原因：很正常！

▲原PO爽吃一頓免費壽司郎。示意圖，與本文無關。（資料照／台灣壽司郎提供）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會透過交友軟體認識新朋友，聊到一定程度後，大多也會約出來見面。就有一名女網友發文表示，日前她和網友終於相約見面，而兩人第一次約會選擇去吃壽司郎，只是想不到從此之後，對方就消失不見。貼文曝光後，底下網友馬上看出原因，直呼很正常。

這名女網友在Dcard上，以「給今天帶我去吃壽司郎的網友」為題發文，提到兩人日前相約去吃壽司郎，對於男方請客、付全額真的讓她很感謝，但之後不是說好要再去看電影，換她付錢嗎？怎麼吃完飯以後，就消失不見了呢？

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貼文一出，有網友認為，男方可能是在試探女方金錢觀，「這招是男生在測試你，他假裝不跟你要錢是來測試你會不會給他，之後再看要不要繼續跟你聯絡，你應該給他你吃的錢才對，而不是說你之後才付」、「你幹嘛不付錢？他可能以為你是免費仔就封鎖你了」、「錢包還是可以拿出來表示一下要付錢，對方堅持就說下次換你請」。

不過，多數網友則認為原因其實很單純，就是女方不是男生的菜，「可能你不是他的菜」、「可能照片才是他的菜」、「別想太多，就是你不是他的菜」、「只能說男生其實不在意那筆錢啦，單純只是不想跟你發展」、「這很正常，前陣子搭訕一個，無奈脫口罩不是我菜，我關心一下就按封鎖了」、「我也覺得應該你不是他的菜，所以想說不要浪費時間」。