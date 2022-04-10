獨／「巨胸版王祖賢」狂撒600萬送童裝！曝人母良妻的委屈心酸　

▲國內知名直播主花媽以大膽作風跟言論在直播圈闖出名號 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／台中報導

女人一定要對自己好一點！國內知名直播主「花媽」陳柔燁為了幫助同為媽媽的女性，每個月都會舉辦2次不等的免費送童裝，光是這三個月以來就已經辦了5場，每一場都會有超過兩千多位的媽媽來索取，換算價格都等於砸了六百萬，不過對花媽來說卻是一點都不心疼，除了自己偏愛寵粉、寵女人之外，整起免費贈送童裝的想法，就得要從一盒面膜說起。

國內知名直播主花媽每次透過手機直播拍賣時，總是爆乳，透過直接、大膽的言詞成了她自屬一套的風格，就在記者採訪的這一天，她穿著爆乳洋裝，就在鏡頭前隨著音樂起舞，甚至還自封為「直播界的王祖賢」，但別看她大剌剌的個性，她可是非常貼心，因為每個月都會舉辦2次不等的免費送童裝，讓有需要的媽媽來取，光是3個月下來，就幾近燒了六百萬，因為每一場都超過有兩千多位的媽媽們來索取。

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▲國內知名直播主花媽以大膽作風跟言論在直播圈闖出名號 。（圖／記者吳奕靖攝）

「看到她買到一盒面膜，開心的樣子，就讓我忘不了」！花媽想起「免費送童裝」的活動緣起，就是有一名媽媽家境比較清寒，因為老公一個月只給1萬元的生活費，所有的家庭開支、餐費就是靠這一萬塊，花媽說：「這一萬塊好囧喔，以前我跟我老公很窮的時候，一個月就不只花一萬塊，結果她非常感謝我送她童裝，因為她有2個小孩，每一場都會來索取，後來有機會跟我通到電話，她說現在終於有一點小錢，邊說邊哭，因為可以買一盒面膜給自己」。

花媽繼續問怎麼會這樣，這位媽媽說：「如果買了化妝品，就不能買尿布，也不能買奶粉，可是我又想要好好打扮自己，這讓我非常感謝，終於有錢可以買面膜」，花媽非常感嘆：「你看心理需求這麼小的，能買到面膜就可以那麼開心，你就知道女人在嫁了、生了孩子，為了養家犧牲有多少，有多辛苦」。

▲國內知名直播主花媽幫忙打包免費贈送的童裝，後面都是準備要送出的 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名直播主花媽表示每一場免費送童裝的成本，幾近都超過一百三十萬。（圖／記者吳奕靖攝）

女人真的很辛苦！有苦不能言！花媽最後嘆了口氣說了這句話，她說當了直播主之後，不少媽媽們都會分享自己的生活經驗，不是老公偷吃、公婆又管得多，甚至連在家穿短褲都不行，讓她感受到女人很辛苦，所以她就想不少直播台都會送大獎禮物，可是那只有特定的幾個幸運人才能抽得到，「送禮也得要送進心坎了，可是很多媽媽又不知道LV包包是什麼，會覺得平價的包包背就很好用了，不需要用到那麼好，我就自己想，最需要的是什麼，像我有三個小孩，因為我又在賣童裝，但是我發現媽媽會無限瘋狂的為家裡的人買衣服，把最好的留給家人，所以我想獨樂樂不如眾樂樂，就是送給更多人」。

她也坦言「結婚後的女人，往往會忘了疼愛自己，小孩一定要好，老公一定要好，我沒有關係，可以用就好，我還發現很多客人只能買兩三件，每件價格都不會超過300塊，太貴就不買了，可能是家裡，所以我就想讓媽媽們乾脆把這錢省下來，買對自己好的東西，童裝就由我來送」，所以這是免費送童裝活動一開始的初心，現在已經辦過5場送童裝，每場都會有超過兩千位媽媽來索取，花媽說到後來，還是忍不住又呼籲媽媽們：「可以把小錢省下來，記得對自己好一點」。