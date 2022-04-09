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高雄貨車違停！祖孫「閃避」擦撞油罐車…慘被拖行滿身血命危

▲▼ 高雄貨車違停！祖孫「閃避」擦撞油罐車。（圖／翻攝Google地圖）

▲高雄一對祖孫為了閃避違停的貨車，擦撞油罐車後重傷。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名62歲施姓婦人8日晚間騎車載8歲孫子，行經大社區中山路時為了閃避違停的貨車，遭後方的油罐車擦撞，當場被拖行一段距離，祖孫兩人重傷送醫，仍在加護病房觀察。

施姓婦人8日晚間接8歲孫子下課回家，於晚間6時36分行經大社區中山路。沒想到，婦人發現前方有一輛貨車違停，佔據了機車道，因此切換到快車道，卻瞬間被後方的油罐車撞上，當場拖行一段距離才停下。

目擊者表示，聽到聲響後跑出來察看，發現祖孫身上有血倒在路上，小朋友還趴在車底，差一點就會被油罐車碾到，摩托車也被卡在車輪底下，情況非常可怕。

據悉，祖孫兩人立刻送醫急救，施姓婦人顱內出血，需在加護病房觀察3至5天，8歲孫子傷勢較重，身上三分之一的部位有多處骨折、胰臟破裂。家屬控訴，中山路是大社區的主要幹道，路旁兩側的店家時常有違停的情況發生，且貨車、公車數量眾多，常常發生車禍。

警方表示，中山路為大社區的重要聯絡幹道，上下班時段車流量大，目前三方均無酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。此外，貨車因卸貨導致車禍發生，可處600至1200元的違停罰單。

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