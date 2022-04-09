台中老師Google留負評「老闆死要錢」！挨告結果要賠更多

▲李姓教師在Google評論痛罵「老闆死要錢」，結果要賠7萬元。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台中市的李姓教師先前透過網路，購買RO逆滲透純水機自行安裝，向總公司請求檢測維修，沒想到事後被收了600元檢測費，氣得他上網留下「老闆死要錢」的評論，被該公司告上法院，求償20萬。台中地院審理雙方情況後，判李姓教師需賠償7萬元。

根據判決書內容，李姓教師2018年透過網路，向淨水公司購買RO逆滲透純水機，回去自行安裝，後來因為故障，李姓教師將純水機載到公司，請求檢測維修，梁姓老闆於是告知，會收取基本檢測費用600元，後續的維修費用將以電話報價，現場也貼有檢測費用的收費公告、辦法。

淨水公司檢修結束後，報出1,800元的修理費，李姓教師拒絕修理，付了600元檢修費，將純水機載了回家，沒想到隔天竟到Google評論留下負面評價，痛罵了老闆一頓。

▼Google評論讓人能夠隨意填寫，不過李姓教師在上面痛罵「老闆死要錢」，結果被判賠7萬元。（示意圖／翻攝Google評論）



李姓教師批評，「東西壞了送修也沒說要檢測費600元，維修太貴了東西不想修了不付錢東西還拿不回來，老闆死要錢檢測費是事後才說，並不是如老闆說的事前說，說話沒有誠信」，還開口痛罵「無恥」、「態度惡劣」等等，雖然後續有更改評論，但因為已經留存在網路上一段時間，已有成千上萬次的瀏覽。

梁姓負責人氣得向法院提告，求償20萬元。李姓教師則辯稱，明明沒有告知要收取檢測費用，且依照一般消費習慣，若真的要收取，也是到店就收，不然也要在維修單上載明，後來會付錢，只是為了將純水機拿回來，評論是表達對店家提供的服務所產生的體驗、感受，應屬可受公評之事，就算令人感到不愉快，也該受到言論自由的保障。

不過，地院審理後認為，梁男是公司負責人，一直以來不斷建立公司形象、口碑，李姓教師的言論針對人攻擊，已經損害梁男的信譽，造成梁男痛苦，因此求償有據，斟酌侵害程度、2人的職業收入等，認為20萬元過高，判李姓教師要賠梁男7萬元。