桃園再增2條不明傳播鍊！某營區3染疫　他有症狀就醫採檢確診

▲衛生局簡任技正葉潔瑩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

今（9）日桃園本土個案新增41例，包括外縣市14例、龜山某科技大廠移工群聚16例、既有傳染鏈5例、學生2例，以及新增2條不明傳播鏈共4例，由桃園市府新聞處長詹賀舜與衛生局簡任技正葉潔瑩說明。

衛生局簡任技正葉潔瑩表示，今日本土新增41人，年齡位於未滿10歲至70歲之間，2706人居家隔離中，境外新增23例。

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本土病例中，2條既有傳播鏈新增5例，分別為舞蹈班1例案26506，與海大延伸銀行群聚4例案26512、26673、26674、26952。待釐清傳播鏈有2案4例，分別是某營區相關3例案26545、26670、26675，另一條案26954有症狀到急診就醫採檢後確診。

外縣市分為8案共14例，白河親友旅行團2例案26511、26669；新北家庭群聚2例案26503、26504；嘉義某營區3例案26502、26672、26672；高雄相關1例案26505；北市某補習班3例案26508、26509、26491；北市友人接觸1例案26953；花蓮旅遊史2例案26510、26588，其中案26505、26593居隔陰轉陽，其餘皆為匡列採檢後確診。

此外，龜山某電子大廠爆發移工群聚，4/7晚間一名移工快篩陽性後，緊急替123人採檢，目前一共驗出16人陽性，為案26761~26775、案26951，尚有438人做PCR採檢中，所有宿舍及職場已完成清消。

學校部分，2校各1學生確診案26441、26760。另外，萬能科大採檢550人，2人陽性疫調中；龍華科技大學採撿517人，4人陽性，4/6~8都採線上教學，沒有到學校，針對住宿學生也有做相關採檢，將停課4/18，大學染疫者尚未列案號。