快訊／基隆「愛心篩檢」又篩出7人染疫！累計20例確診

▲基隆市長林右昌今（9）日表示，愛心篩檢又篩出7例確診，陽性率達萬分之1.48。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

本土疫情大爆發，指揮中心日前針對基隆疫情實施「全民防疫愛心篩檢」，5日上路至今已篩出多人確診，而市長林右昌今（9）日受訪表示，昨日共接獲12通陽性通報，其中有7例PCR採檢確診，2例仍待檢驗，整個愛心篩檢累計有20例確診，陽性率為萬分之1.48。

此外，由於總統蔡英文4日與家人餐敘，其中1人昨天確診因而居家隔離至14日。對此，林右昌表示，自己應該是首位居家隔離的首長，其實居隔期間反而更忙，每天觀察、分析疫調資料，「出關」時大家可以看到他變瘦，甚至眼睛充滿血絲，相信蔡英文雖然居隔但不影響工作，以蔡英文的性格，「她的工作量會更增加才對」。

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林右昌表示，他在居隔期間，妻子吳秋英說他好像變成直播主，把餐桌變成辦公桌，電腦和相關機器一應俱全，因為要開視訊會議，還架設燈光讓同仁看到的光線好一點，居隔10天期間，他在座位上的時間反而比在市府辦公坐的時間還長，因為每天有很多場視訊會議。

林右昌指出，過去都是同仁幫他操作和設定視訊設備，居隔期間只能自己來，現在對使用相關設備也變得很熟稔，把小小的居隔經驗提供給蔡總統，希望蔡總統平安健康。