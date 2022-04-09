正妹逛四四南村開心擺拍包包被偷　鬼祟竊賊「意外同框」成鐵證

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局接獲報案，1名女子在信義區知名景點四四南村遊玩，但卻在拍照後發現旁邊的包包不翼而飛，立刻報警處理，警方追查後發現1名男子形跡鬼祟，立刻循線追查，發現男子正在路旁清點「戰利品」，最後循線追查男子到案說明。

警方調查，24歲的徐姓女子在4日當天前往信義區知名景點景點四四南村遊玩，拍照時身旁的包包卻不見了，裡面有現金1千元、證件以及戒指、提款卡等物品，立刻通知轄區派出所到場處理，警方也立刻調閱監視器追查。

▲女子在四四南村拍照，包包遭人偷走，事後發現嫌犯（紅圈）也入鏡。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐姓女子也在合影的照片當中，發現放置包包的地方，赫然有1名男子入鏡，站在包包旁邊鬼鬼祟祟，不排除就是嫌犯，也立刻將照片提供給警方，警方比對監視器後果然就是同一人，開始調閱監視器追查嫌犯逃逸路徑。

監視器錄下，64歲林姓男子平常是轄區內的慣竊，男子在附近出沒，手上還拿著被害人的包包逃離現場，最後還在旁邊清點「戰利品」，警方循線將人逮捕，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

林姓男子到案後表示，因為缺錢繳房租，所以才會趁徐女在拍照時，趁機下手行竊，警方也呼籲，貴重物品應隨身攜帶，並提高警覺，切勿隨手放置於他人可觸及之處，以免遭有心人士覬覦。