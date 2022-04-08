檢察人事大調動 法務部提前一個月公告遴選檢察長

▲台灣高檢署檢察長邢泰釗獲總統提名為檢察總長。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇位榮／台北報導

全國檢察官人事調動即將展開，檢察總長和五名檢察署檢察長因任期屆滿而出缺，法務部今天發出公告，貫徹公開公正、透明無私、為國舉才，提前一個月公告檢察長遴選過程，讓檢審會有足夠作業期間徵詢各方意見。

基層檢察官組成的劍青檢改馬上回應，肯定法務部循去年慣例，提前一個月辦理公告及缺額數，讓檢察會票選委員提早準備，誠屬佳事。接下來一個月，檢審會票選委員（檢察官選出）將向全國徵求檢察長候選人名單及各界意見之期程，希望檢審委員繼續秉持公正透明精神，辦理報名、推薦及廣徵意見的程序，審議優秀人選，為國舉才。

法務部指出，最高檢察署檢察總長江惠民任期即將於5月7日屆滿，蔡英文總統已依法提名現任台灣高檢察署檢察長邢泰釗為新任檢察總長，咨請立法院行使同意權，立法院司法法制委員會將於下週四進行審查。

刑泰釗可望順利通過立法院審查，於5月8日上任檢察總長，原任的台灣高檢署檢察長職缺，一般認為，法務部常次張斗輝可望接任，但張斗輝必須先通過檢審會考核及提名成為檢察長人選名單，最後再由法務部部長蔡清祥圈選同意，才能擔任台灣高檢署檢察長。

除了台高檢檢察長外，台中高分檢檢察長謝榮盛、新北地檢署檢察長徐錫祥、高雄地檢署檢察長莊榮松的職期，亦將屆滿，及桃園地檢署檢察長出缺，這些檢察長職缺，也將進行人事調整。

法務部長蔡清祥表示，非常感謝檢察總長江惠民戮力從公，足堪一、二審檢察長的典範，接下來的檢察長人事，將以此為準據，繼續秉持一貫堅持的公正、公開、透明、無私原則，依法啟動新任檢察長之遴選，並提早公告周知，讓所有檢察官均能深思熟慮符合遴任資格者的品德操守、學識經驗、辦案能力、領導統御、行政經驗、溝通協調、敬業態度、政策落實。

法務部提早規劃檢察長遴選事項及期程如下：

（1）4月8日提出預估檢察長職缺數4至6名：

因應新任檢察總長人事案及台中高分檢署、新北地檢署、高雄地檢署計有3位檢察長職期屆滿，桃園地檢署檢察長出缺，加上部長將一併考量其他尚未任滿之檢察長過去表現是否稱職或衡酌是否調任其他司法行政職務1位，預估此次擬任檢察長之職缺數為4至6名（職缺數確定後亦將提前周知）。

（2）5月6日由檢審會提出2倍建議人選（入圍名單）：

預定於5月6日加開檢審會，請檢審委員共同討論後提出擬任檢察長職缺數2倍之建議人選入圍。

（3）5月13日公布由部長遴任之人選（徵詢意見）：

預定於5月13日召開檢審會，公布經部長遴選或派任之新任或遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見。



另外，有關全國檢察官的通案調動，法務部近日將展開志願調查，其中有關輪調二審（下稱三專生）與調二審辦事（下稱二專生）的資格，經過多方蒐集意見及廣徵建言，並考量落實一二審輪調以增加歷練目的，從今年調動起三專生與二專生的選填條件，將予以區隔，除三專生部分仍維持現制即「主任檢察官」得以選填外，另有關二專生部分，則調整為限於「一審實任檢察官」始得選填。