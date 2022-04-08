　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察人事大調動 法務部提前一個月公告遴選檢察長

▲▼王令麟總裁秋節前送愛到更保會,財團法人臺灣更生保護會邢泰釗董事長。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣高檢署檢察長邢泰釗獲總統提名為檢察總長。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇位榮／台北報導

全國檢察官人事調動即將展開，檢察總長和五名檢察署檢察長因任期屆滿而出缺，法務部今天發出公告，貫徹公開公正、透明無私、為國舉才，提前一個月公告檢察長遴選過程，讓檢審會有足夠作業期間徵詢各方意見。

基層檢察官組成的劍青檢改馬上回應，肯定法務部循去年慣例，提前一個月辦理公告及缺額數，讓檢察會票選委員提早準備，誠屬佳事。接下來一個月，檢審會票選委員（檢察官選出）將向全國徵求檢察長候選人名單及各界意見之期程，希望檢審委員繼續秉持公正透明精神，辦理報名、推薦及廣徵意見的程序，審議優秀人選，為國舉才。

法務部指出，最高檢察署檢察總長江惠民任期即將於5月7日屆滿，蔡英文總統已依法提名現任台灣高檢察署檢察長邢泰釗為新任檢察總長，咨請立法院行使同意權，立法院司法法制委員會將於下週四進行審查。

刑泰釗可望順利通過立法院審查，於5月8日上任檢察總長，原任的台灣高檢署檢察長職缺，一般認為，法務部常次張斗輝可望接任，但張斗輝必須先通過檢審會考核及提名成為檢察長人選名單，最後再由法務部部長蔡清祥圈選同意，才能擔任台灣高檢署檢察長。

除了台高檢檢察長外，台中高分檢檢察長謝榮盛、新北地檢署檢察長徐錫祥、高雄地檢署檢察長莊榮松的職期，亦將屆滿，及桃園地檢署檢察長出缺，這些檢察長職缺，也將進行人事調整。

法務部長蔡清祥表示，非常感謝檢察總長江惠民戮力從公，足堪一、二審檢察長的典範，接下來的檢察長人事，將以此為準據，繼續秉持一貫堅持的公正、公開、透明、無私原則，依法啟動新任檢察長之遴選，並提早公告周知，讓所有檢察官均能深思熟慮符合遴任資格者的品德操守、學識經驗、辦案能力、領導統御、行政經驗、溝通協調、敬業態度、政策落實。

法務部提早規劃檢察長遴選事項及期程如下：

（1）4月8日提出預估檢察長職缺數4至6名：
因應新任檢察總長人事案及台中高分檢署、新北地檢署、高雄地檢署計有3位檢察長職期屆滿，桃園地檢署檢察長出缺，加上部長將一併考量其他尚未任滿之檢察長過去表現是否稱職或衡酌是否調任其他司法行政職務1位，預估此次擬任檢察長之職缺數為4至6名（職缺數確定後亦將提前周知）。

（2）5月6日由檢審會提出2倍建議人選（入圍名單）：
預定於5月6日加開檢審會，請檢審委員共同討論後提出擬任檢察長職缺數2倍之建議人選入圍。

（3）5月13日公布由部長遴任之人選（徵詢意見）：
預定於5月13日召開檢審會，公布經部長遴選或派任之新任或遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見。

另外，有關全國檢察官的通案調動，法務部近日將展開志願調查，其中有關輪調二審（下稱三專生）與調二審辦事（下稱二專生）的資格，經過多方蒐集意見及廣徵建言，並考量落實一二審輪調以增加歷練目的，從今年調動起三專生與二專生的選填條件，將予以區隔，除三專生部分仍維持現制即「主任檢察官」得以選填外，另有關二專生部分，則調整為限於「一審實任檢察官」始得選填。

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／「拳擊女王」陳念琴勇闖泰國公開賽金牌戰！
馬勒卡增強中！估這天「轉中颱後大轉彎」
快訊／「活動臨時取消」　具俊曄發聲了！重新演出時間曝
高雄極樂足跡爆112確診！這家半套店最煽情　女僕、OL任選
張惠妹開唱前自捅落淚！演唱會現確診足跡「再燒15萬防疫」
快訊／具俊曄婚後首秀當晚遭取消！　夜店AI證實：全面消毒
快訊／阿妹演唱會2確診足跡曝！　曾到微風南京、市場
疫情連環燒　全台149校大停課！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

檢察人事大調動 法務部提前一個月公告遴選檢察長

貨車未注意限高慘了！後廂爆開秒變敞篷　司機恐賠幾個月薪水

高雄極樂足跡爆112確診！這家半套店最煽情　1600元任選女僕、OL

街景捕捉壞壞瞬間！網揪Google地圖「小細節」　笑翻：真貼心

遠航爭復飛還沒結果！佔用台北航空站　判歸還土地再賠8368萬

漁工被騙非洲外海捕鮪魚...遭海盜挾持4年　惡老闆竟拒付薪水　

追求不成傳訊「強姦放火燒妳家」　狂男再闖女網友家砸爛門鎖

肉身攔國光客運...霸佔駕駛座　「還毆傷2警員」荒唐男下場曝

偷宮廟七爺八爺神像原因曝　竟是請回家「幫兒子走回正途」

太陽會台北分會長...賭輸80萬要員工幫賠3倍　要付20萬才能退出

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

檢察人事大調動 法務部提前一個月公告遴選檢察長

貨車未注意限高慘了！後廂爆開秒變敞篷　司機恐賠幾個月薪水

高雄極樂足跡爆112確診！這家半套店最煽情　1600元任選女僕、OL

街景捕捉壞壞瞬間！網揪Google地圖「小細節」　笑翻：真貼心

遠航爭復飛還沒結果！佔用台北航空站　判歸還土地再賠8368萬

漁工被騙非洲外海捕鮪魚...遭海盜挾持4年　惡老闆竟拒付薪水　

追求不成傳訊「強姦放火燒妳家」　狂男再闖女網友家砸爛門鎖

肉身攔國光客運...霸佔駕駛座　「還毆傷2警員」荒唐男下場曝

偷宮廟七爺八爺神像原因曝　竟是請回家「幫兒子走回正途」

太陽會台北分會長...賭輸80萬要員工幫賠3倍　要付20萬才能退出

0050只排第四！「月投5000元」買台灣人氣ETF　這檔績效大領先

A-Lin突破尺度「禮服中間S型整個挖空」　辣吻25歲鮮肉照曝光

自行製作米麴！和洋食早午餐人氣店進駐京站　還吃得到糀芙鬆餅

收據要收好！透過專戶捐款烏克蘭可全額列報抵稅　明年５月報稅適用

快訊／「拳擊女王」陳念琴橫掃紐西蘭　勇闖泰國公開賽金牌戰！

安平警破槍毒　警友、議員、里長齊慰問加油打氣！

才剛送走1隻狗　退役犬Deva「抗病魔半年離世」媽心痛：來當我女兒

兩度為餅總「開心」的男人現身　心臟主刀醫生澄清湖開球

桃園提供3.22公頃土地　與政大合作發展國際大學城

心愛獨子車禍喪命　母將帥氣模樣刺左臂...「彷彿他不曾離開」

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

社會熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

恐怖畫面曝！萬丹泥火山噴發　泥漿直噴民宅牆壁

這次沒有手銬腳鐐！戴寧奔喪淚喊：爸爸我會堅強

忽必烈不退款…館長擺出6千萬對會員喊：找我拿

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

3年賣3596份全是假鵝肝　高檔餐廳主廚慘了

花蓮2歲女童回外公家玩　掉進蓄水桶溺死

免費停車位底加！他爽停一週愛車「被Fxxk」

同行不喜歡邱主任！　直播天王護妻譙挨告

台東知本開挖2公噸黃金　70歲翁砸200萬拚了

正妹半醉「給了曖昧男」　真相竟是他朋友先偷上

即／首宗10萬紓困詐貸　29人「假在職」被起訴

更多熱門

相關新聞

公務員詐領小額款重判　法務部著手修法

公務員詐領小額款重判　法務部著手修法

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，挪用演習加菜金2千餘元，遭重判4年半定讞，引起各界重視公務員詐領小額補助款卻須面對重刑的問題。法務部長蔡清祥6日表示，因《貪污治罪條例》與現行刑法間有許多條文重疊，將全面檢討，目前已經著手開始修法，希望解決問題。

貪污小錢卻遭重判　最高法院籲請修法

貪污小錢卻遭重判　最高法院籲請修法

劍青檢改抗議司法院 國民法官席位 忽略「尊重與參與」

劍青檢改抗議司法院 國民法官席位 忽略「尊重與參與」

購得蛋黃區3建物　執行署屏東分署歡慶里程碑

購得蛋黃區3建物　執行署屏東分署歡慶里程碑

專訪法務部長蔡清祥 上二審檢察官將愈來愈多

專訪法務部長蔡清祥 上二審檢察官將愈來愈多

關鍵字：

檢察人事 法務部檢察長刑泰釗劍青檢改

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林俊傑確診新冠！

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

獨／具俊曄在台只待60天原因曝！漏1文件處理中

快訊／總統家人爆確診　蔡英文即起隔離至4月14日暫停所有活動

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

日確診恐破1500例！陳時中曝「高峰時間點」

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

更多

最夯影音

更多
東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面