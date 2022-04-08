北京舉行冬奧冬殘奧表彰大會　習近平：中國兌現了對國際的承諾

▲冬奧會冬殘奧會表彰大會。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／北京報導

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會今（8）日上午在人民大會堂舉行。中共中央總書記、大陸國家主席習近平出席並表示，籌辦舉辦北京冬奧會、冬殘奧會的精神，「激勵全黨全國各族人民為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥。」

▲習近平發表講話。（圖／翻攝自CCTV）

習近平在會上指出，中國克服各種困難挑戰，兌現了對國際社會的承諾，北京成為全球首個「雙奧之城」，四場開閉幕式精彩紛呈，「人類命運共同體」主題貫穿始終，詮釋了新時代中國可信、可愛、可敬的形象，賽事吸引了全球數十億觀眾觀賽，成為收視率最高的一屆冬奧會。

他接著表示，北京冬奧會、冬殘奧會的籌辦舉辦推動了中國冰雪運動跨越式發展，參與人數達到3.46億，冰天雪地成為群眾致富、鄉村振興的「金山銀山」。

對於疫情管控，習近平表示，在冬奧期間，中國把全部參與者的健康放在第一位，堅持「外防輸入、內防反彈」，通過嚴格實施防控措施，有力保障了各方人員健康，閉環內陽性比例僅為0.45%，所有陽性人員都得到有效治療和良好照顧，沒有發生聚集性、溢出性疫情，城市防控動態清零，「中國的防疫政策再次經受住了考驗，為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供了有益經驗。」

習近平說，此次冬奧中國體育代表團首次全項參賽，創下了歷史最好成績，「成功籌辦舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，極大激發了億萬人民的體育熱情，極大推動了我國體育事業發展。」

習近平在會上向全體建設者、工作者、運動員、、解放軍指戰員、武警部隊官兵等致以崇高的敬意。同時，他也向熱情支持北京冬奧會、冬殘奧會的「廣大香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外華僑華人」，表示衷心的感謝。

▼北京冬奧開幕式中少數民族傳遞五星旗。（圖／路透）