　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京舉行冬奧冬殘奧表彰大會　習近平：中國兌現了對國際的承諾

▲▼ 冬奧表彰大會。（圖／翻攝自央視新聞）

▲冬奧會冬殘奧會表彰大會。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／北京報導

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會今（8）日上午在人民大會堂舉行。中共中央總書記、大陸國家主席習近平出席並表示，籌辦舉辦北京冬奧會、冬殘奧會的精神，「激勵全黨全國各族人民為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥。」

▲▼習近平,冬奧東殘奧表彰大會。（圖／翻攝自CCTV）

▲習近平發表講話。（圖／翻攝自CCTV）

習近平在會上指出，中國克服各種困難挑戰，兌現了對國際社會的承諾，北京成為全球首個「雙奧之城」，四場開閉幕式精彩紛呈，「人類命運共同體」主題貫穿始終，詮釋了新時代中國可信、可愛、可敬的形象，賽事吸引了全球數十億觀眾觀賽，成為收視率最高的一屆冬奧會。

他接著表示，北京冬奧會、冬殘奧會的籌辦舉辦推動了中國冰雪運動跨越式發展，參與人數達到3.46億，冰天雪地成為群眾致富、鄉村振興的「金山銀山」。

對於疫情管控，習近平表示，在冬奧期間，中國把全部參與者的健康放在第一位，堅持「外防輸入、內防反彈」，通過嚴格實施防控措施，有力保障了各方人員健康，閉環內陽性比例僅為0.45%，所有陽性人員都得到有效治療和良好照顧，沒有發生聚集性、溢出性疫情，城市防控動態清零，「中國的防疫政策再次經受住了考驗，為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供了有益經驗。」

習近平說，此次冬奧中國體育代表團首次全項參賽，創下了歷史最好成績，「成功籌辦舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，極大激發了億萬人民的體育熱情，極大推動了我國體育事業發展。」

習近平在會上向全體建設者、工作者、運動員、、解放軍指戰員、武警部隊官兵等致以崇高的敬意。同時，他也向熱情支持北京冬奧會、冬殘奧會的「廣大香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外華僑華人」，表示衷心的感謝。

▼北京冬奧開幕式中少數民族傳遞五星旗。（圖／路透）

▲▼ 北京冬奧開幕式中少數民族傳遞中國國旗。（圖／路透）

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／宜陽艦官兵Ct值16！　東河包子+藍蜻蜓有足跡
快訊／高雄將「大停水」！　5行政區20萬戶受影響
正妹半醉「給了曖昧男」　真相竟是他朋友先偷上
快訊／桃園+25！南勢國小學童確診　停課7天
新北警帶酒店妹同遊樂園染疫！　她「另一身分」曝光
日確診可能破1500例！　陳時中鬆口「高峰時間點」一張表看懂
林俊傑確診原因曝光！　三採陰轉陽：回家才發現染疫
快訊／1家3口金門4日遊全確診！　發燒仍玩遍5鄉鎮
快訊／首宗10萬紓困詐貸！　29人騙銀行下場慘了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海感染數破13萬例！國家會展中心改建方艙醫院「可容納5萬床」

北京舉行冬奧冬殘奧表彰大會　習近平：中國兌現了對國際的承諾

Omicron席捲大陸單日增2.4萬例　官媒強調「動態清零」是最佳選擇

美若踩陸最後紅線　軍事專家：解放軍做好軍事鬥爭準備

香港政務司長李家超辭職獲准！將正式宣布參選特首

裴洛西確診前有意訪台？　王毅：對外發出極其危險政治信號

「那是青竹絲，別動！」　他不聽勸狂玩蛇「下秒倒地臉腫」

胡錫進嗆「實施禁飛」擋裴洛西　深夜再PO文：解放軍可以歇歇了

上海爆增21222例再創新高　陸副總理：要堅持「動態清零」

上海底層叫肯德基外賣　控被政府「截胡」送高檔社區當物資免費發

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

上海感染數破13萬例！國家會展中心改建方艙醫院「可容納5萬床」

北京舉行冬奧冬殘奧表彰大會　習近平：中國兌現了對國際的承諾

Omicron席捲大陸單日增2.4萬例　官媒強調「動態清零」是最佳選擇

美若踩陸最後紅線　軍事專家：解放軍做好軍事鬥爭準備

香港政務司長李家超辭職獲准！將正式宣布參選特首

裴洛西確診前有意訪台？　王毅：對外發出極其危險政治信號

「那是青竹絲，別動！」　他不聽勸狂玩蛇「下秒倒地臉腫」

胡錫進嗆「實施禁飛」擋裴洛西　深夜再PO文：解放軍可以歇歇了

上海爆增21222例再創新高　陸副總理：要堅持「動態清零」

上海底層叫肯德基外賣　控被政府「截胡」送高檔社區當物資免費發

快訊／台東+1！宜陽艦官兵染疫Ct值16　東河包子+藍蜻蜓有足跡

邵雨薇一早收大禮「害羞到胡言亂語」笑開懷！　超大戒指成亮點：求婚了？

台東+1！宜陽艦確診者設籍台東　染疫期間無縣內足跡

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

高雄疫情狂爆又要大停水！5行政區「停15小時」　20萬戶受影響

每坪跌價16萬！大直小宅屢傳賠售　商業宅讓利百萬脫手

不斷更新／全台144校大停課！15縣市校園停課一覽

曾馨瑩罕見放閃！揭郭台銘私下「可愛舉動」　吐實：只是嫁給有名的人

王世堅那些年上的摩鐵　現在隨身攜帶太太照片

快衝全台直營、複合店！美國人氣冰限定3天「全品項第2杯10元吃」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

狂逗青竹絲　他不聽勸「下秒倒地臉腫」

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

上海底層叫肯德基外賣　控被政府送高檔社區當物資

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

東航空難有新端倪？

Land Rover違停　消防車直接撞開

裴洛西確診！胡錫進：解放軍可歇歇了

美眾院議長擬訪台！　大陸外交部用「四個嚴重」嚴正回應

美若踩陸最後紅線　軍事專家：解放軍隨時鬥爭

上海增21222例　陸副總理：動態清零

裴洛西確診前有意訪台？　王毅：發出危險政治信號

美售台「愛國者飛彈」　陸國防部回應

驚悚！防疫員活活打死「牠」

女童遭屁孩一箭射頭！80公分弓箭正中眉心

更多熱門

相關新聞

習近平：希望歐盟奉行自主的對中政策

習近平：希望歐盟奉行自主的對中政策

中歐峰會1日登場，中國國家主席習近平表示，中歐要做維護世界和平的兩大力量，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性，反對製造新冷戰。希望歐盟奉行自主的對中政策。

美國人對澤倫斯基信任度「高達72%」奪冠

美國人對澤倫斯基信任度「高達72%」奪冠

習近平比普丁聰明　美學者舉台為例

習近平比普丁聰明　美學者舉台為例

習近平通話尹錫悅！專家：對中政策巨大變化

習近平通話尹錫悅！專家：對中政策巨大變化

習近平「破例」通話尹錫悅25分鐘！

習近平「破例」通話尹錫悅25分鐘！

關鍵字：

北京冬奧2022冬奧冬季奧運會奧委會習近平表彰大會

讀者迴響

熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

139校大停課！各地停課標準一次看　北市4區淪陷「全市停課」

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

快訊／林俊傑確診新冠！

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

驚悚畫面曝光！貨機迫降「斷成2截」

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

恐怖畫面曝！萬丹泥火山噴發　泥漿直噴民宅牆壁

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面