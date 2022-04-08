高雄男「玉山沿路塗鴉」留名！山友無奈幫擦　他反嗆：不高興嗎？

▲高雄一名男網友在攀登玉山時沿路塗鴉留名。（圖／翻攝臉書台灣山岳之美）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男子日前攀登玉山時，沿路在各三角點以紅筆留下時間、姓名等紀錄，再拍照PO網留念。然而，山友看到公物被破壞簽名非常氣憤，留言勸誡時卻被反酸「有什麼好笑呢！有能力自己上去呀」。

該名男網友6日在臉書社團「台灣山岳之美」PO出56張照片，其中包括他登上玉山的各種風景及自拍照，然而其中一張「玉山北北峰3813N」三角點的照片，卻出現他以紅筆塗鴉留下「2022.4.5 XX（男網友綽號）」。此外，也有網友發現，該名男網友在南玉山的3383牌子上，以紅筆留下「2022.4.4 XX（男網友綽號）」的留言。

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有網友目睹後，將紅字擦除拍照PO網說，「Hello XX（男網友綽號），辛苦你千辛萬苦跑到這像小狗撒尿一樣留字，小弟手賤把它擦掉了。」對此，該名男網友回應，「不好意思已考慮過了，這是植物性水筆，寫完已擦掉，看不下去可上山頭去看看喔」。

▲▼男網友跟山友在網路上爭吵。（圖／翻攝臉書台灣山岳之美）



山友看不下去，認為男網友的說法跟「果皮衛生紙丟野外會自行腐爛」相同，「山很美，但來去不留痕跡吧？！ 您只要分享美照就比留名來的美好～這行為真的⋯只會讓人笑話」，而男網友則回「有什麼好笑呢！有能力自己上去呀」讓山友無奈地說，「你有一天會被山神抓走」。

據悉，該名男網友事後將文章關閉回應，而文章也被轉至PTT，網友看完紛紛留言，「沒水準的一堆」、「這水準真的讓人無言」、「都幾歲了還這樣凹」、「呵呵笑你沒本事爬上去啦」、「出來打球啊，你當球」、「台灣最美麗的風景是吧」、「找個理由就可以亂寫，真的沒辦法接受」。

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