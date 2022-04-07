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社會 社會焦點 保障人權

小黃「高架橋飄移」撞護欄...後車不敢超塞爆！肇事原因曝

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區環河北路高架橋上，1輛計程車左右搖晃，後方車輛都不敢超車，造成後方堵塞，有民眾發現將影片錄下，這輛小黃還險些撞上大卡車，最後自撞護欄；警方到場發現運將竟因血壓過低，所以駕車才會左右搖晃，呼叫救護車將他送往醫院，現場路過的拖車也熱心幫忙移置小黃。

警方調查，7日下午1時許，1輛計程車行經萬華區環河北路高架橋時左右搖晃，不斷變換車道，且車速相當緩慢，造成後方車子大打結，有民眾將影片錄下並放在臉書社群。

▲▼運將血糖太低，在環河高架橋上晃來晃去，全被後方轎車錄了下來。（圖／畫面翻攝《爆料公社》）

▲運將血糖太低，在環河高架橋上晃來晃去，全被後方轎車錄了下來。（圖／畫面翻攝《爆料公社》）

據了解，當時小黃運將不斷變換車道，整台車在高架橋上搖搖晃晃，且車速相當緩慢，甚至險些與大卡車發生碰撞，最後撞上高架橋護欄，民眾嚇壞錄下影片，「這台計程車怎樣？喝醉嗎？」

影片中許多車子不敢靠近小黃，超車時還險些被撞，後方的大卡車不斷按喇叭示警，錄影的民眾則是趁機超車，沒有被這輛「搖擺小黃」波及。

警方事後調查，小黃運將因為「血糖過低」，所以在環河北路高架橋上出現如此驚險場面，員警趕抵現場發現，運將把車停放在路旁，隨即上前通知救護車將人送醫，小黃則由正巧路過的熱心拖吊車協助，拖至安全地方停放。

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