快訊／土城分局員警確診　4／5曾到台北兒童新樂園

▲有確診者曾到兒童新樂園，兒童新樂園深夜緊急清消。（圖／北捷提供）

記者徐政璿／台北報導

國內COVID-19疫情升溫，本土病例已經連續6天破百。新北市長侯友宜今（7日）受訪證實，土城分局1名員警確診，曾去台北兒童新樂園接觸到確診者，目前匡列19人都為陰性，狀況穩定。

基隆市員警群聚案日前結束，但傳出新北土城分局有員警確診。侯友宜對此回應，土城分局員警因為在4月5日到台北兒童新樂園去玩，跟確診者接觸，回來快篩陰性，但PCR陽性確診，匡列19名同仁，採檢都是陰性，該隔離隔離，勤務運作也應變調整，目前狀況穩定。

新北市土城分局也發布新聞稿指出，偵查隊王姓偵查佐於111年4月3日上午與友人至臺北新兒童樂園遊玩、共餐，於4月5日經臺北市衛生局通知該友人確診，王員須進行居家隔離及PCR檢測。

王員於4月3日與確診者接觸後至4月5日被通知隔離期間，僅於4月4日21時至5日上午9時至該隊輪值，4月5日自行使用家用快篩檢測為陰性，4月6日上午前往土城醫院做PCR檢測，於20時30分衛生所通知其確診。

為避免疫情擴散，針對與王員同時段上班人員，擴大匡列19名員警，6日前往醫院進行PCR檢驗，PCR檢測結果均為陰性。並立即啟動警安關懷小組，運用line群組早晚關心居隔及確診同仁的身心健康狀況，適時給予同仁必要之協助，降低因本次事件所引發之焦慮恐慌。

本分局立即成立應變小組召開會議，除了實施最高規格的清消作業外，外勤單位即刻起亦實施分組分流，各分組以人員不接觸、交接落實清消為原則，另內勤單位亦啟動實施居家上班等防疫機制，以確保同仁安全健康。