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境外茶混充臺茶詐騙案已受理32件 　臺高檢+行政機關強化打擊作為

▲ 高灣高檢署6日邀請相關單位召開「打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

▲ 高灣高檢署6日邀請相關單位召開「打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

高灣高檢署今(6)日邀請相關單位召開「打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」凝聚檢察與行政機關共識強化打擊境外查混充臺茶詐欺案件，而前各地木已受理32件類似案件，執行15次搜索，偵結1件，有效打擊這類案件。

▲ 高灣高檢署6日邀請相關單位召開「打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

▲▼檢方查獲境外茶葉混充國產茶。

▲ 高灣高檢署6日邀請相關單位召開「打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

臺高檢署於今天下午與行政院食品安全辦公室許輔主任、姜寶仁諮議，偕同食品藥物管理署林副署長金富、農糧署姚副署長志旺、茶業改良場蘇場長宗振及臺中地檢署等機關代表，共同召開「打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」，強化各相關機關偵辦境外茶混充臺茶相關犯罪之溝通與協調，以提高偵查效能。

▲ 高灣高檢署6日邀請相關單位召開「打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

▲ 高灣高檢署6日邀請相關單位召開「打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

臺高檢署表示，針對境外茶混充臺茶相關犯罪成立督導小組，由查緝民生犯罪督導中心召集人鄭鑫宏主任檢察官擔任執行秘書，陳孟黎檢察官擔任副執行秘書，臺中地檢署王檢察官亮欽擔任顧問，與行政機關建立聯繫窗口及平台，俾便迅速溝通協調、發揮統合戰力、提升行政及司法效能，促進檢察機關與行政機關就是類案件互相協力之深度與強度，迅速掌握問題，嚴查速辦，以遏阻不法。

▲ 高灣高檢署6日邀請相關單位召開「打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

臺高檢指出，檢察機關目前受理是類案件共計32案，已執行搜索15次、具保2人、已有1案偵結（部分緩起訴、部分不起訴），其中臺東地檢署於搜索查獲轄內首件境外茶混充臺灣茶案件時當場查扣疑似混充茶葉282斤，並對涉有詐欺及虛偽標記罪嫌之蘇姓被告等二人，分別諭知以新台幣10萬元交保，以有效打擊是類犯罪。

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