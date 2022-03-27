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興達電廠停電案屢遭評論　高檢署：請尊重檢察官專業判斷

▲臺灣高檢署 。（圖／取自Google）

▲臺灣高檢署 。（圖／取自Google）

記者陳崑福／台北報導

近日有媒體就臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗有關興達火力發電廠303停電等相關案件，所謂「準放火罪？」、「圍魏救趙」、「國安案件」等相關評論內容，與事實不符，高檢署27日發表聲明表示，興達火力發電廠案件，是否涉及刑責，目前仍在偵查中，請尊重承辦檢察官之認事用法。

高檢署聲明說，偵辦興達火力發電廠案件，係由承辦檢察官依其法律專業認事用法，搜索票亦由法院依法核發，目前該案仍在偵查中，尚未偵結，請外界尊重法官及承辦檢察官的專業判斷，避免干擾偵查。

高檢署表示，該署昨(26)日發布新聞稿，已敘明橋頭地檢署係於3月21日上午發動搜索，該署邀集橋頭等相關地檢署召開「能源設施相關案件會議」之日期則為3月22日下午，兩者完全係風馬牛不相及，請外界勿再錯置因果。

高檢署檢察長邢泰釗於3月22日能源設施相關會議，係為回應相關地檢署「專家鑑定」及相關「費用」等辦案需求，會議中並未具體指示個案偵辦方向。

高檢署指出，該署於3月24日、26日兩度發布之新聞稿，已一再敘明上開會議，係為因應相關地檢署所反應「專家鑑定」及相關「費用」事項之需求而召開，因是類案件影響民眾基本生活甚鉅，檢察長邢泰釗於會議中，建議檢察官偵辦時應「就可疑線索深入追查，迅速查明事實真相，並注意蒐證，以安定人心」，並未在會議中就個案預設或指示偵辦方向，亦未具體「要求以『國安案件』查辦」，請外界勿再對會議內容妄自揣測或渲染，以維檢察官之辦案空間。

且依桃園地檢署及橋頭地檢署分別於3月15日及3月22日發布之新聞稿所載，相關地檢署陸續偵辦之能源設施相關案件，係由肅貪專組或打擊民生犯罪專組檢察官承辦，合先敘明。

高檢署強調，各地方檢察署偵辦中之能源設施相關個案，其具體案情及蒐證情況等，均非臺高檢或檢察長邢泰釗或外界所得知悉，臺高檢及檢察長邢泰釗更無從就相關案件主動、公開召開記者會發布新聞，籲請外界切勿再予揣度或誇大。

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