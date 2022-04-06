711店員1傳9！花蓮奧斯卡餐酒館爆恐怖群聚　衛生局嘆：夜晚病毒多

▲花蓮防疫記者會。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮縣今（6）日新增8例確診，其中除了案25183之外，其餘皆與711店員案24868相關。對此，縣府召開記者會說明表示，因案24686曾到過奧斯卡美式餐廳，導致有其他9人因此被傳染，進而傳染給近距離接觸者，目前此部分仍持續在擴大匡列中，因此呼籲民眾，做好防疫工作，以免形成破口。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，今日新增個案分別為案25184、25185、25186、25187、25188、25362、25363、25364，其中案25185為慈濟醫院護理師，因曾接觸案23629而遭染疫，Ct值22.4。

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朱家祥提到，其餘的7案皆與711店員案24686相關，案25187為東華大學學生，與案24686為好友，2人餘4/3、4/4曾多次接觸，因而遭到傳染，而由於Ct值35.1，目前初步認定其剛剛遭到傳染；而案25186則是曾到過奧斯卡餐酒館，與案24686足跡重疊，4/4遭匡列居隔後，4/5採檢確診。

▲花蓮確診關係圖。（圖／記者王兆麟翻攝）

另外，有3例均為護理人員，分別為案25362、25363、25364，其中案25362、25363為慈濟醫院開刀房護理師，案25364則為某安養機構護理師，3人為好友，於4/3一同到奧斯卡餐酒館喝酒狂歡，4/4均出現症狀，4/5居家快篩陽性後，PCR採檢3人全部確診，目前慈濟醫院已緊急啟動防疫計畫，擴大匡列院內人員，目前全院仍在快篩中。

至於案25184則為一名女性藝術表演者，同樣於4/1到過奧斯卡餐酒館，4/4因出團需要而快篩，沒想到篩出陽性，緊急前往醫院採檢後確診，而其因曾於4/3與父親一同掃墓，父親也遭到傳染，為案25188。

對此，朱家祥苦口婆心勸說，希望民眾能在晚上12點前睡覺，「夜晚病毒多，晚上不睡覺，問題會很多」。他表示，目前大多數個案均來自於奧斯卡餐酒館，因711店員帶著病毒前往狂歡，進而導致多人確診，因此呼籲民眾，做好防疫工作，並施打疫苗，保護自己也保護他人。