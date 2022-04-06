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廖老大的「0-400飆8.72秒是什麼概念？」　鄉民揭1點喊猛：真的強

打龜號零四測試10點登場，風車大道湧人潮見證紀錄。（圖／翻攝廖老大直播）

▲打龜號零四測試10點登場，風車大道湧人潮見證紀錄。（圖／翻攝廖老大直播）

記者施怡妏／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」不滿抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」酸台灣沒快車，為證明台灣賽車水準，自費改裝一輛進口奧迪TT RS決定高下，並取名「打龜號」，今（6日）上午10點在風車大道測試，以8.72秒打破對方8.93秒的成績，引起網友討論，有人驚喊「這麼爛的地還可以跑這樣，真的強！」

一名網友在PTT發文，「剛才D2的TTRS在風車大道跑出8秒72，幹掉傑尼龜的作弊紀錄8秒93，有沒有8秒72是什麼概念的八卦？」貼文一出，網友們狂讚廖老大和賽車手，「今日最帥的兩個男人」、「台灣贏中國內地的概念」。

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也有網友指出，如果今天是好的場地，成績一定會更好，「這場地都能跑出這成績，如果專業場地應該更快」、「這麼爛的地還可以跑這樣真的強」、「場地爛還跑贏，賴皮龜洗洗睡」、「爛場地都跑贏你，笑死」。

廖老大先前0到100加速，測出2.16秒，已經比對手快，這次零四測試，廖老大表示，預計三趟內能超越對手的8.93秒成績，也有機會挑戰8.62秒亞洲紀錄。不過三趟測試最快成績為第二趟，為8.72秒，第一趟則為8.91秒，打龜成功但無緣亞洲紀錄。

▼如果有好的場地，廖老大的打龜號一定能發揮得更好。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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