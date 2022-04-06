「羅智強仰賴基本教義派」　藍士博：營造國民黨救世主假象

▲台北市議員羅智強召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨市議員羅智強宣布參選桃園市長，前桃園市長秘書、台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博6日表示，羅智強仰賴基本教義派（人數少、聲量大），營造「我是國民黨救世主」假象。

羅智強近日與國民黨主席朱立倫為參選桃園市長一事，鬧得不可開交，不過羅智強6日仍堅持宣布參選。對此，身為前桃園市長秘書，也是台灣基進黨正在角逐市議員的藍士博表示，羅智強再一次髮夾彎宣布參選，沒有辭去台北市議員，而是辭掉國民黨副秘書長，可以有幾點觀察。

藍士博表示，首先，這次中國國民黨桃園市長人選爭議，儘管時空背景有差，其實就是另一次「主流、非主流」的內戰。

藍士博認為，羅智強仰賴的是基本教義派（人數少、聲量大）的媒體效應；配合所謂「百萬」粉絲專頁推波助瀾，製造一副「我會贏」、「我是國民黨救世主」的假象。

藍士博指出，這跟前高雄市長韓國瑜沒有兩樣，現在在桃園支持羅智強的人，比如詹江村，之前也支持韓國瑜。不過，他也表示，打著進步大旗的非國民黨籍政治人物，現在卻也在跟著支持羅智強，接連寫好幾篇，卻只能談「百萬粉專」與1000公里「閒晃」，立論不僅薄弱，說穿就是各懷鬼胎。

藍士博認為，議員選舉囊括一定比例的選票就能當選，羅智強以「韓國瑜2.0」的姿態獻身，助攻輔選還是有相當的效果，選不選得上市長，倒是其次。

藍士博分析，另外一個考量，是看桃園市國民黨不順眼很久了，也不在國民黨裡面了，羅智強來攪和桃園市一池春水，對我（小趙少康們）有利而無害，何樂而不為？

總體而言，藍士博認為，羅智強參選反覆，從頭到尾就是政治算計，以他「半屆不分區議員」的政治資歷與政績，究竟有什麼理由說服他有治理桃園這座城市的能力？

他說，現在在桃園市跟著羅智強搖旗吶喊敲邊鼓的，從來就不是孤臣孽子，簡直彷彿星宿老仙的徒子徒孫。