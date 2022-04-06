快訊／連6天本土破百？基隆愛心篩檢首日情況　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/6）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內本土疫情延燒，過去5天每天本土個案破百，昨天甚至多達216例；另基隆方面昨天起展開愛心篩檢，初步已經有4人確診，首日採檢等相關情況預計記者會中說明。

目前國內幾起重要群聚包括基隆小吃店相關、新北親友/校園群聚、新北中和某社區、桃園電商相關、桃園大潭電廠、台中婚宴相關、花蓮慈濟醫院+三重旅遊團、桃園/宜蘭某教學場所和桃園某大學等。指揮官陳時中也直言「台北、新北、桃園和基隆要持續高度警戒。」

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指揮中心日前針對基隆疫情實施「全民防疫愛心篩檢」，而5日第一天上路就發出了4240劑快篩試劑。對此，基隆市長林右昌今（6）日上午表示，這樣的篩檢是有效果的，「有4例快篩陽性，經採檢PCR後確定確診」，其中還有一人為市府同仁，另一人為本人快篩陰性，但家人快篩陽性通報，目前正準備PCR採檢，而市府也因此要求所有同仁進辦公室前應先快篩。

林右昌表示，市府目前已啟動分流上班，並針對確診同仁進行疫調，而市府也已針對類似情況擬定相關企劃，不會讓公務作業上出現空窗。