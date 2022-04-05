跟男友論及婚嫁！媽不愛「做工的」逼分...她崩潰：要我找軍警職

▲原PO跟男友論及婚嫁，卻因為對方職業遇到一些阻礙。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

兩個人若是穩定交往也相處得來，都會想要以結婚為前提交往。有位網友在《匿名公社》表示，跟男友穩定交往，也有共識要規劃結婚，卻因為自己媽媽「不愛做工的」，一直鬧家庭紛爭。

原PO一開頭就直言，「我目前的男友是做工的」，但男友其實也就是「一個很無聊的人」，除了抽菸之外沒有其他不良嗜好，每天凌晨6點起床上班，傍晚5點下班，「下班之後他都會在家等我7點下班，我們再去吃晚飯回家」，也會趁彼此放假的時候出去玩，「他都會陪我去我想去的地方」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO字裡行間都流露著幸福的樣子，雖然可能有些人會認為這種生活很無聊，沒有新鮮感，「可是我覺得他很踏實，很顧家」，原PO與男友也有共識要開始規畫結婚，但沒想到原PO的媽媽竟然會成為阻礙，「我媽不喜歡他的職業，認為做工的都很亂，菸酒檳榔樣樣來」，還一直逼原PO換個軍警職的男友，只因為看起來「很正派」，原PO又氣又無奈，這兩個月來已經因為結婚的事情，「跟我媽爆發了不少次的衝突」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「什麼年代，還看職業，對自己好才重要」，「等等遇到軍職的渣男，妳媽賠的起嗎」，「兩個人在一起合適就好」，「自己的人生自己選擇，是妳要跟男友過一生的不是妳媽」，「做工並不差，也是正當行業，人們都知道房子用買的，沒人看怎麼形成的」。