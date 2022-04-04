北約：芬蘭和瑞典若決定加入「我們非常歡迎」　將尋求加速審查

▲北約秘書長針對芬蘭與瑞典可能加入北約一事做出回應。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）3日接受美國CNN採訪表示，俄羅斯在烏克蘭殘殺平民是歐洲數十年來前所未見的「暴行」，這是絕對不可接受的。針對近來芬蘭有望加入北約的消息，他表示，如果芬蘭和瑞典決定要加入北約，北約將非常歡迎，並以更快速的方式進行審查。

根據路透社等外媒報導，北約秘書長史托騰柏格3日表示，平民成為襲擊目標並遭殺害是絕不可接受的，「這太可怕了。」他認為，停止戰爭是俄羅斯總統普丁的責任，且國際刑事法院（ICC）對於烏克蘭可能發生「戰爭罪」的調查，並將所有事實擺到檯面上是「極其重要」的，因為那些人應該被究責。

史托騰柏格曾於3月28日與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）就烏克蘭戰爭、芬蘭與北約的關係發展等議題進行通話。史托騰柏格3日受訪時表示，如果芬蘭與瑞典決定申請加入北約，「我預計他們將受到歡迎。」北約將尋求一些相對較快的方式，以加速實現這件事。

不過，史托騰柏格拒絕透露他認為芬蘭是否將加入北約的個人態度，因為這件事應該由芬蘭來決定，芬蘭人有權決定自己的未來，「這正是俄羅斯沒有預料到的，因為他們實際上正試圖恐嚇芬蘭，聲稱若芬蘭加入北約將造成後果。」

芬蘭與瑞典是歐盟成員國，但兩國在軍事上保持中立，並未加入北約。

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