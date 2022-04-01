醫師娘難當！生3兒仍被公婆嫌　她曝大嫂「這20年日常」惹淚

▲公婆不滿意媳婦，經常碎念還突襲房子，連親女兒都看不下去，站出來為大嫂抱不平。（圖／CFP視覺中國）



實習記者林郁婷／綜合報導

不喜歡就是不喜歡！一名女網友發文為大嫂抱怨，控訴自己父母的誇張行徑，即使大嫂已經相當優秀，不僅毫不猶豫離職做家庭主婦，也成功將3個兒子培養成醫師和藥師，仍然不斷遭到公公婆婆的嫌棄和指責，但她從來沒有生氣過，每次都是笑著接受批評，因此才更讓原PO覺得心疼。

原PO在社團「靠北婆婆2.0」發文表示，自己出生在醫生世家，從爺爺一直到她哥哥都是醫生，大嫂則是藥劑師，兩人在醫院相識相戀不到一年就結婚，可以說是人生勝力組，生完第一胎後離職在家帶孩子，之後又連著生三胎兒子，看似完美的生活，卻還是讓公婆不滿意，經常雞蛋裡挑骨頭。

原PO表示，自己的爸爸常不定時抽考孫子各科功課，只要見面，第一句話一定是問考試幾分幾名，「有一不滿意被唸的都是我大嫂教育不當」；媽媽則是會突襲大嫂和哥哥的家，看到家裡亂七八糟就開始碎碎念，「然後自己自顧自的整理房子、洗衣、清冰箱、翻衣櫥重新摺」，也嫌她不打扮，當醫師娘沒有照顧到先生的面子。

原PO也透露，父母經常向自己抱怨大嫂，這理做不好那理做不對，連她都聽不下去，「所以我會勸我媽放過大嫂，結果也是我被唸，說我嫁出去就跟她不貼心」。大嫂是個哪方面都好的人，「總是溫柔的笑笑，開朗的跟陽光一樣，也沒看過她生氣，我常問她是沒神經還是沒脾氣」，

原PO慶幸如今三個姪子已長大成材，各個都是讀醫學系或藥學系，「大嫂在20多年後總算熬出頭」，也覺得自己很幸運有個像姊姊一樣的大嫂，「逛街下午茶常常我們兩個約約就出去，出國出差看到漂亮美麗的東西總是第一個想買給她」。

網友紛紛大讚原PO是優秀的小姑，「你大嫂有妳很幸福啊」、「妳是好菇，妳嫂嫂也是個很棒的媽媽」、「真是一朵溫暖的好菇耶」、「遇到好姑類，真的很幸福」、「也許妳嫂嫂也是因為妳，才覺得其他事情都不是問題」。