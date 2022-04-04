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俄稱和平談判進展不足　俄烏總統還不能會面協商

▲▼俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基會面仍不確定。（圖／路透）

文／中央社倫敦3日綜合外電報導

烏克蘭談判代表2日稱，按目前進展，烏、俄總統有望直接協商。不過俄羅斯代表今天指談判情況仍不足以讓兩國領導人會面協商，並表示4日將繼續透過視訊會議談判。

俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）在Telegram表示：「協議草案尚未準備好提交給最高層開會討論。我一再重申：俄羅斯對於克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbass）的立場仍維持不變。」

自2月24日俄羅斯發動入侵以來，俄烏多次舉行談判，但一直未取得突破，雙方在領土問題上仍存在很大歧見。

梅丁思基說，烏克蘭面對和平談判已開始展現更務實的態度。他說，烏國已同意保持中立，不擁有核子武器，不加入軍事集團，並拒絕讓其他國家設置軍事基地。

但在克里米亞和烏東兩個叛亂地區的問題上，梅丁思基表示並未取得任何進展。

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）2日告訴烏克蘭電視台，雙方協議草案已推進到足以讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）直接磋商。梅丁思基稱，他沒那麼樂觀。

梅丁思基說：「很不幸，我不像阿拉哈米亞那麼樂觀。另外，即使對於確認那些已在政治層面達成協議的草案文本上，烏克蘭外交和軍事專家也遠遠落後。」

俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天報導，克里姆林宮宣稱俄國將實現其在烏克蘭「特別軍事行動」的所有目標，並希望莫斯科和基輔最終能簽署和平協議。

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