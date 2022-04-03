高雄富婆遭騙2.5公斤金飾1700萬！　銀行員阻撓也沒用

▲高雄一婦人被騙走黃金2.5公斤。（黃金示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名經商有成的呂姓婦人（64歲），日前接獲詐騙集團佯稱中華電信、刑事小隊長、檢察官的一連串電話，指她涉及擄人勒贖和多宗詐騙洗錢，要求她交付所有財產做為證物，呂婦信以為真，到銀行領出鉅款，一度還被銀行員阻撓，呂婦用為兒子買房、娶媳婦騙過行員，還被騙走450萬元的金飾2.5公斤，共被騙了1700萬元，直到對方從LINE群組中消失，呂婦才驚覺受騙，趕緊向警方報案，詐騙金額之高是近年罕見，高市刑大正積極偵辦中。

高市刑大指出，呂婦一開始是接到自稱中華電信的客服來電，告知積欠多筆電話費未繳，呂女因未曾申辦過該門號駁斥對方，客服回覆會通報警方。旋有自稱刑事小隊長來電，稱接獲電信公司報案，經查發現呂女個資遭盜，除涉及一起擄人勒贖，另涉嫌多筆帳戶洗錢，全案已由臺北地檢署檢察官指揮偵辦中。

隔天，則有自稱主任檢察官來電，要求呂女配合調查，並告知偵查中不可讓親友知悉，另為證明呂女名下所有財產非贓款且與刑案無關，需悉數交付檢方作為證物、勘驗等語。

呂女在電話中要求對方提出相關令狀，詐騙集團以LINE傳送假公文1紙取信之，呂婦這才相信，依指示臨櫃分批提款，遇金融機構行員關切、提問時，呂女均稱是幫兒子討媳婦、付新房頭期款所用，後連同家中金飾2.5公斤一同包裹，放至詐騙集團指定處所，前後共交付1700萬元，直至發現對方LINE消失，且相關對話內容均已回收，呂女才驚覺遭詐、向警方報案。

據了解，呂姓婦人早年經商有成，身家頗豐，目前已是退休享清福的狀態，原本在商場上也算見過不少大風大浪，沒想到卻栽在詐騙集團手上，呂婦原本還想瞞著家人，但終究紙包不住火，只好報警求助，目前高市刑大已積極偵辦中。