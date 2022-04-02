　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

發薪日帶中山區4酒店小姐出場　他「嗨過頭」險吃牢飯

台北一名楊姓男子，去年7月到中山區酒店消費，不慎傷及小姐挨告。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台北一名59歲楊姓男子，去年7月領薪水後到中山區酒店消費，並帶了4名酒店小姐出場吃宵夜、唱卡拉OK續攤，其中一名陳姓女子與楊男相識多年，見楊男花錢如流水，想出言制止，反被喝醉的楊男扭傷手，陳女憤而提告。法院一審認為楊男涉犯過失傷害罪，判拘20日。

判決指出，單身的楊男時常在發薪日到中山區某酒店消費，因為與一名中國籍的陳姓女子熟識，2020年7月14日晚間，楊男領薪水後再次到該酒店消費，找了陳女與另外3名酒店小姐坐檯，還將她們通通帶出場續攤，4人至海鮮餐廳吃宵夜後，陳女和另1名小姐妮妮（化名）還陪楊男到新店的某卡拉OK店歡唱。

當天帶4女狂歡的楊男已快花掉近半個月薪水，陳女見楊男花錢如流水，替他擔憂，多次想帶他離開，但酒過三巡的楊男根本不理，當他又準備給妮妮小費時時，陳女伸手制止，楊男卻抓住她的手，害她受傷。

事後陳女要求楊男賠償3,000元醫療費，但楊男不肯，於是陳女到醫院驗傷並提告。楊男到案後坦承有動手，但辯稱是因他喝醉，以為陳女要從他的口袋裡拿錢，才會誤傷陳女，但拒絕賠償陳女。法官最後依過失傷害罪，判處拘役20日，楊男不服上訴，一度與陳女以1萬5,000元達成和解，但後來陳女反悔神隱，楊男無法完成付款程序，法院最後認定雙方已達成和解，撤銷原判決，改判拘役5日，緩刑2年。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導
八大行業消費需出示小黃卡　警臨檢嚴防破口
酒店小姐經紀合約談不攏　7煞談判亮刀砍人
酒店車伕載客遭砍　疑傳播妹消費糾紛惹禍

ET快訊
連假第2天迎「濕冷14℃」！雨停＋回暖時間曝
樹林外送員聽到身後巨響！男子墜12樓壓爛機車亡
外送員被壓公車下「肉絞進輪胎」　上百路人合力抬車畫面曝
台灣第1人！鋼鐵人呂政儒生涯飆破6千分
今年確診僅3重症！男星疑：如果幾乎是輕症，那在怕什麼？
三寶併排停車被罰！怒喊「沒妨礙人」　網甩一張圖打臉
婆婆「跟兒子睡同床」還鎖門…新婚妻傻了　尪怒吼：很正常
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

樹林外送員聽到身後巨響！男子墜12樓壓爛機車　雙腳扭曲慘死

發薪日帶中山區4酒店小姐出場　他「嗨過頭」險吃牢飯

忽必烈健身館突襲式關閉！館長怒「拿千萬演戲」：才2天就原形畢露

連假不平靜！彰化鐵皮屋成衣倉庫火警　消防全力搶救　

深夜工業區道路玩命甩尾　繞一圈就閃...警鎖定車輛追查

想拿回450萬先匯150萬給假律師　台中富婆險二度被騙

法官也懂韓式炸雞！　非法雇外勞罰15萬喊冤...一個動作被打臉

休旅車超恣意「豪邁」停車法...一次用2格　民眾檢舉警將開罰

害羞躲鏡子後方　中和健身教練慢慢「翹起蜜臀」…令人血脈賁張

水泥塔倒塌現場恐怖畫面曝！　電塔扭曲變形...斷垣殘壁像被轟炸

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

美壯漢收編95隻遭棄吉娃娃　還為狗重新裝修「吉度有愛」

Selina和男友「吃飯也要十指緊扣」　Ella：分開一下會崩潰？...大唱《我懷念的》

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

超勇長頸鹿「為了吃走進獅群」 眼神殺退敵！大貓咪默默讓開

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

樹林外送員聽到身後巨響！男子墜12樓壓爛機車　雙腳扭曲慘死

發薪日帶中山區4酒店小姐出場　他「嗨過頭」險吃牢飯

忽必烈健身館突襲式關閉！館長怒「拿千萬演戲」：才2天就原形畢露

連假不平靜！彰化鐵皮屋成衣倉庫火警　消防全力搶救　

深夜工業區道路玩命甩尾　繞一圈就閃...警鎖定車輛追查

想拿回450萬先匯150萬給假律師　台中富婆險二度被騙

法官也懂韓式炸雞！　非法雇外勞罰15萬喊冤...一個動作被打臉

休旅車超恣意「豪邁」停車法...一次用2格　民眾檢舉警將開罰

害羞躲鏡子後方　中和健身教練慢慢「翹起蜜臀」…令人血脈賁張

水泥塔倒塌現場恐怖畫面曝！　電塔扭曲變形...斷垣殘壁像被轟炸

高空透明泳池全裸激戰！　《黑幫少爺愛上我》CP：親密行為很自然

史上最快都更！只花3個月　北市「1字頭老屋」變身上看7字頭

結婚3個月…人妻懷孕被婆婆逼吃剩菜　老公：不要想太多

易烊千璽不忍了！被爆「走後門」首開告網友　嚴重造謠關3年

樹林外送員聽到身後巨響！男子墜12樓壓爛機車　雙腳扭曲慘死

屏東縣決戰黃金周末　「當選聲不斷」縣民雨中力挺

福斯宣布「ID電動車免費升級」　新增自動停車、連帶充電功率提升

百貨優惠齊發搶攻連假商機　回饋力道直逼周年慶

連假第2天迎「濕冷14℃」！雨停＋回暖時間曝　高山有望降雪

超準！選一種「你最討厭的家事」，秒測你憂鬱指數

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

即／屏東賓士車與機車擦撞　機車騎士母子雙亡

59歲男框4酒店妹狂歡　做「1舉動」慘了

「誤認老公」　男性侵小姨子得逞

即／思覺失調症兒子弒母血流滿地　反鎖房間呆坐床上

從鏡子後面走向比賽伸展台　健身教練慢慢「翹起蜜臀」

忽必烈健身館突關閉　館長怒「拿千萬演戲」

八卦山隧道限速60！　開63被罰3千原因曝

她洗香香男闖入索吻　法官判無罪

即／東南水泥工安意外　「砍樹工法」釀禍

即／天母爸突遭路人潑不明液體　二級灼傷

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

東南水泥壓垮雙鐵！劣跡起底曾活埋工人　

吊車司機最後一刻跳車　關鍵原因曝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

增160例本土、244例境外移入「雙創新高」

眾量級愚人節「宣布大事」！

放完4天連假「升三級機率多少？」鄉民答案一致

遭瘋傳露點走光　郭雪芙曬照「學習與身體相處」

她頭暈+頭痛超過20年！醫教一招：兩週內全好

22歲孕婦懷4胞胎不同天分娩！醫護震驚：奇蹟

姚元浩怒吼：出去　鬼鬼委屈淚崩

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

快訊／台大附近驚傳「轟轟巨響」！　網目睹：還飄綠煙

Selina雙腿傷疤像魚鱗！「男友1句話讓她痛哭」

160例本土「分佈14縣市」　新北+52最多

老公拒絕恩愛3個月！妻氣離婚「幹嘛娶我」

若確診破千人！前台大醫曝別慌「3個救命關鍵」

林明禎搬離台灣！清空台北高級房：我得繼續向前

更多

最夯影音

更多
【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3
【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面