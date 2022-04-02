發薪日帶中山區4酒店小姐出場　他「嗨過頭」險吃牢飯

圖文／鏡週刊

台北一名59歲楊姓男子，去年7月領薪水後到中山區酒店消費，並帶了4名酒店小姐出場吃宵夜、唱卡拉OK續攤，其中一名陳姓女子與楊男相識多年，見楊男花錢如流水，想出言制止，反被喝醉的楊男扭傷手，陳女憤而提告。法院一審認為楊男涉犯過失傷害罪，判拘20日。

判決指出，單身的楊男時常在發薪日到中山區某酒店消費，因為與一名中國籍的陳姓女子熟識，2020年7月14日晚間，楊男領薪水後再次到該酒店消費，找了陳女與另外3名酒店小姐坐檯，還將她們通通帶出場續攤，4人至海鮮餐廳吃宵夜後，陳女和另1名小姐妮妮（化名）還陪楊男到新店的某卡拉OK店歡唱。

當天帶4女狂歡的楊男已快花掉近半個月薪水，陳女見楊男花錢如流水，替他擔憂，多次想帶他離開，但酒過三巡的楊男根本不理，當他又準備給妮妮小費時時，陳女伸手制止，楊男卻抓住她的手，害她受傷。

事後陳女要求楊男賠償3,000元醫療費，但楊男不肯，於是陳女到醫院驗傷並提告。楊男到案後坦承有動手，但辯稱是因他喝醉，以為陳女要從他的口袋裡拿錢，才會誤傷陳女，但拒絕賠償陳女。法官最後依過失傷害罪，判處拘役20日，楊男不服上訴，一度與陳女以1萬5,000元達成和解，但後來陳女反悔神隱，楊男無法完成付款程序，法院最後認定雙方已達成和解，撤銷原判決，改判拘役5日，緩刑2年。

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