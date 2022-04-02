靈異「鬼娃」驚悚影片曝光！玩偶3階段自己轉頭彎腰　詭異來歷成謎

記者羅翊宬／綜合報導

英國一對由36歲的李（Lee Steer）、52歲的林姿（Linzi Steer）組成的夫妻，他們長年獲得人們所捐贈著名鬧鬼物品，史迪爾（Steer）夫妻甚至在南約克郡羅瑟勒姆（Rotherham）蓋一間鬧鬼博物館，將所蒐集來的物品放置該處。日前，史迪爾夫妻在經過親友提醒後，在檢查監視器回放影像時竟發現，一尊「鬼娃」竟然會自己轉頭、低頭。

根據《鏡報》，史迪爾夫妻平常的嗜好就是蒐集令人毛骨悚然的玩偶娃娃，他們甚至特別尋覓適合地點，將原本供3名礦工生活起居的房屋改造成小型博物館，專門收藏200多尊從世界各地蒐集來的人偶。不過，史迪爾夫妻上周五（3月25日）回到博物館時卻意外發現，該尊源自維多利亞時代的玩偶竟然巧妙地自行移動位置。

▲監視器影像顯示，該尊人偶會自行移動。（圖／翻攝自YouTube）

在調閱監視器影像後發現，該尊「鬼娃娃」在夜半時分以受到控制的速度，身體慢慢往前傾，而頭部則呈現稍微傾斜的狀態，從該尊人偶開始向前移動後，共分為3個階段，同時玩偶還會自行轉動頭部，就像人體透過關節轉動身體各部位一樣，彷彿是嬰靈在旁操控玩偶般，就如同靈異電影《安娜貝爾》的情節。

該段影像讓史迪爾夫婦感到不可思議，因為該尊人偶其實相當地重、且呈現傾斜狀態，如果是自然的墜落現象，則該尊娃娃就會因地心引力而掉到地板上；然而，該尊玩偶卻絲毫不受到地心引力的影響，彷彿是旁邊有孩童靈魂在擁抱該尊玩偶。

▲史迪爾夫婦收到一尊會在夜半時分自行移動頸部的娃娃。（圖／翻攝自Kennedy News and Media）

史迪爾夫婦透露，過往寄送人偶或其他靈異物品的人，都會留下一封書信大致交待來歷，不過當他們收到該尊人偶時，卻沒有發現任何紙條交代該尊玩偶的來歷。

他們表示，該尊人偶應該有100多年的歷史，推測是來自維多利亞時期的人偶。李驚訝表示，他們已經20多年沒有見到人偶自行移動、難以解釋的驚悚超自然景象了。

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