快訊／增160例本土、244例境外移入「雙創今年新高」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增160例本土個案與244例境外移入，雙創今年新高。本土個案中，基隆小吃店相關增42例最多，三峽也爆出柔道班染疫，新北社區、桃園電商工作室也各新增10人染疫，新竹大潭電廠又增7例。另有52例新通報個案仍有待疫調釐清。

指揮中心表示，今日新增之160例本土病例，為83例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年3月15日至4月1日，其中包含83例為無症狀感染。個案分佈為新北市52例，基隆市37例，桃園市22例，臺北市18例，高雄市9例，宜蘭縣6例，花蓮縣5例，彰化縣3例，新竹縣及新竹市各2例，金門縣、台東縣、台中市及屏東縣各1例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,070,119例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,045,581例排除)，其中24,033例確診，分別為7,846例境外移入，16,133例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

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指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。