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屏警也有「小蜜蜂」！　慰勞墾丁辛苦員警出奇招

▲恆春警方以「小蜜蜂機動補給」員警體力 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方以「小蜜蜂機動補給」員警體力 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2022屏東獨立音樂-台灣祭活動，會場設置在恆春鎮墾丁大灣遊憩區，鑑於員警服勤時段冗長且跨越午夜時段，因此設置「警察行動休息補給站」、「小蜜蜂機動補給」；讓辛苦指揮、維護交通及會場秩序的員警們感到很窩心。

▲恆春警方以「小蜜蜂機動補給」員警體力 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方以「小蜜蜂機動補給」員警體力 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局分局長林明波表示，有鑑於以往墾丁音樂祭活動暨清明連續假期，員警每日必須長時間擔服交通疏導勤務及夜間執行勤務，員警體力極易消耗。經過審視規劃、瞭解員警勤務編排情形之後，指示要注意執勤同仁後勤補給及舒適的休息空間。

為此，恆警在墾丁警光會館、保七第八大隊及墾丁大灣遊憩區活動會場設置三處「警察行動休息補給站」採定點補給，及「小蜜蜂」機動補給方式並行，並提供桌、椅讓員警小歇「調節體力」；並提供屏東當季盛產水果香蕉、礦泉水、讓員警在烈日下交通指揮之餘能迅速補充水份及體力，亦提供罐裝運動飲料、蘇打餅乾，讓夜間執勤員警提神醒腦、喝了再上，期勉同仁堅守崗位，並加強維護交通順暢，讓所有參與屏東獨立音樂-台灣祭活動的民眾能安心出門，平安回家。

而恆春分局志工中隊長趙美如也心疼員警同仁全天候值勤辛勞，帶同志工幹部、隊員，熱心協助布置分局「警察行動休息補給站」，共襄盛舉提供補給物資，向各位犧牲奉獻、辛苦的警察同仁致謝。讓員警感激在心頭。

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