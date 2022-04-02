兼職車手誆比特幣買賣　警戳破為「警示帳戶」下場慘

▲戴姓男子缺錢花用兼職詐騙車手前往銀行領款，警方獲報前往查緝。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

22歲戴姓男子平日以打零工為生，因缺錢花用竟兼職詐騙車手，下午前往金融機構提領49萬元時，機警行員發現為「警示帳戶」立即通報警方，雖然戴男辯稱是從事比特幣交易所得，但員警查詢發現帳戶內的存款是博弈詐騙而來的贓款，且已有被害人報案，偵訊後將全案移送地檢署偵辦。

▲▼員警接獲報案，戳破戴男謊言當場逮捕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所昨日13時30分許接獲轄區金融機構通報，有警示帳戶欲提領大筆款項，副所長吳宗穎及警員鄭廷祥立即趕往瞭解。員警盤查該領款的戴姓男子時，他辯稱自己從事比特幣買賣，帳戶內的款項(新台幣49萬餘元)是客戶交易所得，必須要領出轉匯給客戶。

但經員警查詢卻發現帳戶內連續匯入10多筆的款項，其中已有被害人報案，指稱係遭常見的博弈詐騙手法蒙騙而匯款，戴男當場無言以對，他說自己平日在建築工地打零工，因缺錢花用，透過朋友介紹，將自己的銀行存簿提供給｢某家公司｣當轉帳專用戶頭，只要遵照｢公司｣指示把戶頭內的錢轉匯或領出交付，就可以獲得數萬元酬勞，對於匯款來源等細節一概不瞭解，員警將其帶返內查詢，全案依法移請偵辦。