電塔倒塌害慘高鐵　200人「黑夜搶修」畫面曝！林欽榮：拚今晚復電

記者閔文昱、賴文萱／高雄報導

高雄東南水泥廠今（1）日下午施工發生意外，導致台電69KV輸電線路斷線墜落在高鐵主線上方，影響台南至高雄段通車，不少遊客返鄉行程受影響。對此，高雄市府開設指揮中心協助台鐵、台電、高鐵全力搶修，期望在今晚恢復電力。

▲台鐵、台電、高鐵全力搶修，希望今晚恢復電力。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

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高鐵左營路段今天下午發生供電異常，初步了解是因為附近東南水泥廠區施工，造成電塔倒塌，使台電69KV高壓線路發生跳脫，造成供電中斷。高雄市副市長林欽榮獲知後，立即前往現場成立指揮中心，現場人員包含工務局、消防局、警察局、勞工局、台電、台鐵等共計200多人，指揮現場人員儘速搶修掉落的電線。

高雄市副市長林欽榮表示，他已電請交通部長王國材和台鐵杜微局長等人，取得他們同意與支持，配合暫時斷電2小時，另外，也商請台電高屏供電區營運處吳清木處長及台電區處派員，儘速於晚上7點到9點2小時內將掉落高壓電線移除，並裝設新的69KV電線，以利高鐵及台鐵能儘速恢復電力。台電也配合出動162名電力人員，消防局也出動2輛照明車協助現場台電施工。

林欽榮說，這一事故最棘手之處是，倒塌的高塔等異物橫跨在台鐵與高鐵軌道之間，高鐵首當其衝，新左營站到楠梓之間，一旦區域斷電施工，台鐵也會受影響，預計2小時內完成搶修，目標讓今晚台鐵、高鐵都能恢復電力。

事發第一時間，即透過接駁車接送高鐵乘客往台南，目前為止已出動超過50輛次，搭配捷運加密等應變方式，將旅客從新左營往橋頭火車站送，旅客可從橋頭上火車北返。林欽榮要求，今晚務必加快施工效率，將衝擊降到最低。至於本次工地事故，工務局也立即勒令停工，並處申請人、拆除人及監造建築師最高罰鍰。

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