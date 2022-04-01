桃園龜山區文青國中小學校舍新建工程動工　明年9月招生

▲桃園文青國中小學校舍新建工程開工。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區「文青國民中小學校舍新建工程」、1日舉行開工典禮。市長鄭文燦表示，機捷A7體育大學站周邊發展快速，市府籌設文青國民中小學及附設幼兒園，校地面積約4公頃，全案分三期施作，預計明（2023）年6月優先完成幼兒園校舍、10月完成國小校舍，部分幼兒園教室將先作為國小使用，明年9月將招收4班國小一年級新生入學。

▲國小部穿廊入口意象。（圖／市府提供）



鄭市長表示，「文青國民中小學校舍新建工程」第一期工程總經費約3億9,855萬元，工程包括：幼兒園校舍、國小校舍及活動中心各1棟，文青國中小學將以雙語、創新、智慧等三大主題作為學校的定位，以類似科學園區實驗學校的形式，實現新學校的特色夢想，盼以優質的教學品質，成為龜山坪頂地區教育的領航學校。

▲校門鷹翔入口意象。（圖／市府提供）

針對幼兒園及國小的就學需求，市府也積極與教育部進行專案協商爭取補助經費，也獲得中央50%的經費支持，目前市府已完成附近樂善國小的校舍增建，增加入學班級，並陸續設立文德非營利幼兒園、文欣國小附設幼兒園。文青國小及附設幼兒園也會於今年完成教師遴選及校務規劃事宜，做好硬體建設及軟體籌備的工作，迎接明年9月招收新生，紓解周邊學校的入學壓力。

工務局長賴宇亭表示，文青國民中小學校舍將融入當地文化特色，配合地區紋理來興建，第一期工程包含：1棟幼兒園地上2層樓之建築物，總樓地板面積1,771平方公尺，規劃設置活動室、健康中心、辦公室、教保準備室及廚房等12間教室；1棟國小部地上4層樓之建築物，總樓地板面積3,191平方公尺，規劃設置普通教室、特教教室、總務室、教務室、教師室、輔導室、會議室、校長室及人事會計室等共22間教室；1棟活動中心，規劃可容納700人，包含防空避難功能，將與社區共享友善空間資源。

包括市議員牛煦庭、林俐玲、陳雅倫、市府教育局長林明裕、工務局長賴宇亭、新工處長曾清祥、龜山區長呂緣、文青國民中小學籌備處主任張綾峰、桃園市工四工業區廠商協進會理事長吳聰明、樂善寺主委褚建安、文青社區發展協會理事長吳美妱等均一同出席。