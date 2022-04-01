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俄軍疑吸收「大量輻射」急撤！　國際原能總署：烏克蘭重掌車諾比

▲▼車諾比核電廠。（圖／路透）

▲ 車諾比核電廠被俄軍佔領1月，現已交還烏方控制。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍佔領烏克蘭車諾比核電廠（Chernobyl）逾1月，如今傳出因輻射疑慮，已撤往白俄羅斯。國際原子能總署（IAEA）證實，車諾比控制權已經交還烏克蘭人員，烏方還聲稱，俄兵逃離核電廠前吸收「大量輻射」，因出現急性症狀慌忙撤離。

綜合BBC、《衛報》報導，國際原子能總署表示，烏克蘭通知該機構，俄軍現已撤出車諾比，並以書面形式將核電廠控制權移交烏方人員。車諾比工作人員先前聲稱，核電廠已經沒有「外來者」，但當時國際原子能總署未能證實此消息。

車諾比1986年發生史上最嚴重核災，此後已經沒有核反應爐，但存放20噸核廢料，須持續管理以避免輻射外洩。俄軍在開戰之初就攻佔此地，卻被指不知車諾比曾發生核災，在未穿戴任何防護裝備的狀態下穿越高輻射「紅色森林」區域，造成多名士兵緊急送往白俄的輻射治療中心。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）3月31日晚間聲明指出，俄兵在車諾比周邊輻射汙染最嚴重的森林裡挖戰壕，吸收大量輻射，因急性症狀迅速出現而驚慌失措。國際原子能總署對此則說明，尚無法證實俄兵受到輻射感染的說法，現正進行調查。

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