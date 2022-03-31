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美國務次卿：俄軍已逾1萬人陣亡！　警告「每周加強制裁」

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似是俄軍的屍體被皚皚白雪所覆蓋，旁邊是一輛被摧毀的俄羅斯軍用軍用多管火箭發射車。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似為俄兵的遺體被白雪覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭已逾1月，基輔久攻不下使俄軍被指進攻不力，傷亡人數至今成謎。美國國務院一名高級官員指出，俄國低估烏軍戰力，導致侵烏以來遭受「令人難以置信的損失」，美方估計的陣亡人數已經超過1萬人。她也警告，若不停止戰爭，美國將每周加強對俄制裁力道。

根據《自由歐洲電台》，美國國務院政治事務次卿盧嵐（Victoria Nuland）29日接受俄語電視新聞頻道Current Time訪問時直言，「不幸的是，俄國還未完全了解烏克蘭軍隊有多強。俄方損失令人難以置信，根據我們的估計，有超過1萬人死亡。」

俄國2月24日發動入侵以來，官方僅公布傷亡人數二次，3月2日宣布的死亡人數為498人，25日更新至1351人，皆遠低於西方及烏克蘭估計。烏克蘭官員認為，俄國已損失1.7萬人。

另一方面，盧嵐表示，美國樂見俄烏於土耳其伊斯坦堡會談，但認為若不停止敵對行為，雙方不可能認真談判，「在真正實現停火以前，我不認為會有認真的談判，但我們會拭目以待。」

她分析，俄國國防副部長福明（Alexander Fomin）29日決定重新部署軍隊，是烏軍在基輔及其郊區和切爾尼戈夫（Chernihiv）激烈抵抗的直接結果，但俄軍還是會回到烏克蘭，「他們將繼續打擊馬力波、赫爾松和這個國家的其他地區。」

盧嵐指出，透過外交手段解決衝突通常發生在協議停火過後，而非戰爭之中，且俄方堅決不願全面停火，因此無法認真進行談判，且所有結束衝突的談判結果都應確保烏克蘭未來能夠阻止入侵重演，因此美國將持續與盟友合作，向烏克蘭提供強而有力的安全支持。

她同時警告俄國，若不停止侵略烏克蘭，將面臨更多西方制裁，只要戰爭仍在持續，美國和盟友計畫每周對俄國總統普丁及其政府加強施壓，斷絕戰爭機器所需的資金，但若能透過談判解決衝突，讓俄軍撤出烏克蘭，保持烏克蘭主權及領土完整，確保烏克蘭重建，就能撤銷制裁，不過目前距離這項目標還有很長一段路要走。

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