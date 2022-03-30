快訊／國民黨徵召楊文科　拚連任2022新竹縣長

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中常會今（30日）通過111年直轄市市長暨縣市長選舉第二梯次建議輔選方式暨名單，徵召新竹縣長楊文科代表國民黨爭取年底選舉新竹縣長連任。

國民黨主席朱立倫表示，新竹縣是台灣發展最快速，也是最科技化的城市。在楊文科的治理之下，這幾年不論地方基礎建設、科技的發展、人口的移入，以及所有地方民眾關心的大小事，都能夠看到楊文科的身影。大家對於楊縣長非常的肯定。

朱立倫指出，楊文科是科技人出身，今天竹科的發展也都能看到楊文科的身影，這位科技人成為新竹縣今天發展的舵手，他的努力與成果屬於全體新竹縣民。希望楊文科能夠持續領航新竹，帶領新竹縣未來的發展。今天國民黨全黨一致提名楊文科同志，就是表達對新竹地區、新竹縣民最大的負責。

朱立倫表示，相信在楊文科的努力之下，不但能贏得新竹縣長連任，更能帶動新竹市黨提名的候選人獲得更多市民的肯定。

針對民進黨粗暴推動新竹縣市合併升格的地方制度法修法，朱立倫抨擊，民進黨基於一黨之私、基於為個人算計而修改地方制度法，「大家都知道它的目的是什麼」。



他強調，國民黨宣佈提名楊文科，「展現我們對新竹縣民的負責，同時也要告訴民進黨，民進黨的不負責任、為一黨之私、為個人算計就想修法的作為，是不被新竹民眾所認同的」。