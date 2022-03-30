助中小企業度難關　國民黨團籲紓困貸款落日延長1年

▲國民黨團舉行「紓困5.0落日在即，政院救通膨，中小企業被放生？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》6月將屆期，國民黨立法院黨團30日舉行記者會呼籲，儘管疫情趨緩，但服務業、中小企業復甦未如預期，政府應該提出相關配套措施，包括繼續延長1年企業紓困貸款措施，另對個人紓困部分，包括房貸、車貸、信用貸款、消費性貸款紓困，應延長1年到明年6月底。

國民黨團總召曾銘宗表示，國內中小企業高達154萬家，就業人口高達931萬人，是經濟發展重要主力，去年經濟成長率雖然超過6%，但是相關服務業和中小企業並未全面復甦，希望相關紓困措施必須繼續延長。

曾銘宗表示，國民黨團將在財政委員會與經濟委員會分別提出主決議：第一，紓困貸款措施，企業部分實施期間到6月底後，延長1年；第二，個人紓困部分，包括房貸、車貸、信用貸款、消費性貸款等，延長1年到明年6月底。

曾銘宗表示，根據「防疫紓困特別預算」編列中小企業信保基金有870億元，截至目前為止870億元只撥出70億元，國民黨團特別提出財務貸款紓困措施必須繼續實施，是為了廣大中小企業並未全面復甦，而相關經費又相當充裕。

國民黨立委謝衣鳯表示，根據疫情期間，中小企業白皮書調查詢問了所有企業後發現，即便經濟成長率6%，但中小型企業認為仍有負面影響者高達82%；服務業也有85%，代表中小企業的製造業與服務業，在這一波疫情中受創嚴重，即便疫情稍緩，復甦程度仍然還在加緊努力中，國民黨團希望政府重視中小企業目前面臨的困境。