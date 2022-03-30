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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中和社區群聚燒北市　2傳6關係圖曝光

▲▼北市疫情0330。（圖／北市府提供）

▲中和公寓群聚疫情持續延燒。（點圖可放大／北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

中和社區群聚感染持續延燒，一名住在中和的國小教師在大安區小學任教，29日深夜確診，北市府已通知26位學生、3位老師停課到4/5，由於該師有跑班教學，因此學校擴大採檢816人，而另名確診的中正區某國小老師，授課3班停課至4/3，該名老師還有到補習班任教，目前已篩檢84人。

柯文哲表示，現在每天90萬人進來台北市上班上課，案23074來台北洗腎確診，本身在新北社區感染，來台北洗腎，跟他有關係的就有工作人員1個、洗腎病患4個，都要居家隔離，還有來台北念幼稚園的孫女（案23273）也確診，目前看起來的確有不明感染源，很多外縣市感染到北市上課、看病還是會把病毒帶進來，這是沒辦法的事情。

柯文哲指出，比較麻煩的是學校，現在有兩位老師從新北到台北任教，都是跨班、還順便教補習班，需要隔離、PCR的人數也一直在增加。

黃珊珊表示，大安區某國小資優班老師（案23269）29日深夜確診，當天通知26位學生、3位老師停課到4/5，由於該師有跑班教學，因此學校擴大採檢816人，下午還會派篩檢車到學校採檢。

黃珊珊指出，另一名確診的中正區某國小老師，授課3班停課至4/3，下午同樣派採檢車赴校篩檢，該名老師還有到補習班任教，目前篩檢84人，補習班則有來自5個學校的9名學生，有接觸學生皆會安排採檢。

黃珊珊提醒，學校的防疫要特別注意，用餐還是要使用隔板，量測體溫，有不舒服先請假做快篩，不要勉強上課。

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