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人口淨遷受政軍影響是「錯誤認知」　內政部曝近年戶籍遷出入數字

▲。（示意圖／記者李毓康攝）

▲內政部指1-2月遷往國外的國人約97％未曾於2年內返國。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對有媒體指我國近2年人口淨遷出應是受政軍或社會面影響，內政部30表示是錯誤不實認知。內政部指出，依戶政司統計資料表示，2022年1至2月遷往國外者共5萬4867人，其中有5萬3416人原本就在國外（約97％），未於出境2年返國，因此依《戶籍法》第16條規定，經戶政事務所催告後逕為遷出登記者。

《中國時報》社論指，若台灣經濟良好、生活安全無虞，願意長居的人應該愈來愈多，但事實上，台灣近2年移出人口比移入多，在台居住人口正在減少，而原因應該就是在政軍或社會面。

對此，內政部30日表示，依戶政司統計資料表示，2022年1至2月國際淨遷徙為4萬7417人，包含遷入國內者7450人，遷往國外者5萬4867人，其中遷往國外者中有5萬3416人原本就在國外，未於出境2年返國，致依《戶籍法》第16條規定，經戶政事務所催告後逕為遷出登記者。

內政部說，事實上，去年我國經濟成長率創11年新高，而台灣每人GDP，首次超過3萬美元，如果以購買力平價計算，每人GDP更已經超過許多OECD（經濟合作暨發展組織）國家的水準；此外，台灣是民主自由守護人權的國家，自由之家2021全球報告台灣自由度排亞洲第2，更曾被評比為全球最安全國家之一。內政部也說，「故媒體認為人口淨遷出係受政軍或社會面影響，乃錯誤不實認知。」

內政部指出，疫情期間對於海外國人戶籍遷出後，有關健保、勞保、租稅課徵等權益部分，相關業務主管機關已有因應作為，例如國民年金的老年給付部分，可向我駐外館處申請開立並將經驗證「身分或居住相關證明文件」郵寄至勞動部勞保局審查。

另健保、國保資格方面，於2020年1月1日在保者，後來因戶籍遷出喪失納保資格，可向健保署、勞保局申請自退保之日起接續納保，以保障民眾權益。相關主管機關均有妥適配套作為，海外國人可於疫情趨緩後再行歸國，無須急於返國。

內政部表示，按最高行政法院判決，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。當事人既已出境，未有在國內居住的事實，就應依《戶籍法》第16條第3項規定「出境2年以上，應為遷出登記」辦理遷出登記。未來持中華民國護照或入國證明文件入境，即可由本人、戶長或委託他人辦理遷入登記。

▼內政部30日依戶政司統計資料公布，我國從2016年至今戶籍遷出入的數字。（圖／內政部提供）

▼內政部30日依戶政司統計資料公布，我國從2016年至今戶籍遷出入的數字。（圖／內政部提供）

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