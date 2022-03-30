惹毒品債務糾紛被挾持上車「講清楚」　男子驚險跳車逃命

▲警方火速逮捕江姓嫌犯（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名簡姓男子疑似與江姓、陳姓男子有債務糾紛，今（30）日凌晨簡委託鍾姓友人去找江、陳兩人取款，不料兩人強押鍾男上車，還帶著他要去找簡男「講清楚」，途中鍾男趁機跳車逃逸，並向警方報案車子被搶了，警方上午火速逮捕江、陳兩人，初步懷疑雙方有毒品、債務等糾紛，正進一步擴大釐清中。

▲鍾男被搶手的車子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

仁武警分局仁美派出所今天凌晨接到鍾男報案，說自己車子被搶了，他指出，原本受簡姓友人的委託，要去市區找江姓、陳姓男子拿1萬元，他獨自開車到了新興區時，江、陳兩人卻說要去找簡男「說清楚」，於是押著他上車，就往仁武方向開。

雙方在車上發生口角，鍾男擔心自己受到波及，趁車子停紅綠燈時，開車門跳下逃逸，江、陳兩人就開著鍾男的車離去，鍾男脫險後就向仁美所報案，提出妨害自由告訴。

新興分局獲報後，今（30）日上午9時許前往左營區某汽車旅館找到藏匿的江姓男子（36歲）與陳姓男子（40歲），並於現場查扣鍾男的轎車，還意外搜出毒品，糾紛原因是否因毒品買賣產生財務糾紛尚待進一步調查釐清，全案朝妨害自由與毒品罪方向偵辦。