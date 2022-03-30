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國防部ROTC計畫變色　校長沒巡堂爽拿6萬調查局盯上

台南應用科技大學校長黃宗成遭爆料，未到校巡堂，卻A了國防部大學儲備軍官訓練團（簡稱ROTC）6萬多元巡堂津貼。（示意圖／本刊繪圖組）

▲台南應用科技大學校長黃宗成遭爆料，未到校巡堂，卻A了國防部大學儲備軍官訓練團（簡稱ROTC）6萬多元巡堂津貼。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

國防部與全台國、私立大學合作、委託訓練的「大學儲備軍官訓練團（簡稱ROTC）」爆發醜聞，爆料民眾C小姐表示，友人在台南應用科技大學（簡稱南應大）工作，竟發現校長黃宗成狠A國防部ROTC經費，人沒巡堂竟乾領1學期1萬2的津貼，覺得不夠又減少巡堂人數提高費用，下學期繼續以補簽名方式再爽拿5萬多元，學校同仁忍無可忍，向調查局檢舉，而原本黃宗成8月將連任校長卻突然喊停，董事會公布重新遴選校長，被懷疑與此案有關。

爆料人C小姐表示，自己友人在南應大任職多年，該校早期是台南家專，為南部知名新娘學校，前雲林縣長蘇治芬是著名校友之一。南應大也是全台最後一間女子學校，2008年開始招收男生，看著莘莘學子茁壯成長，C小姐說友人相當熱愛這份工作。

未料，2019年校長黃宗成上任後，開始發生一連串狀況，尤其是國防部2016年推出的ROTC專案，南應大因為參加學生人數多，被國防部選為教育中心之一，利用該校區場地，負責進行台南地區學生訓練，學生約有2百餘人，不料竟發生弊端。

「ROTC是培養國家未來軍官搖籃，最注重品德教育，校長竟視此專案經費為『囊中物』！」C小姐義憤填膺控訴，ROTC是為未來想從事軍職工作的國立、私立大學生，另闢從軍路，有別於其他軍官學校學生，報名ROTC的大學生除了在一般大學上課，學期間的每週6以及寒暑假，都要接受濃縮版的軍官養成訓練，1個學期安排18周課程，每週6課表從早到晚總共8堂。

爆料人C小姐說ROTC最注重品德教育，未料學校高層竟藉此撈錢，目前檢調已介入偵辦。（圖／張文玠攝）

▲爆料人C小姐說ROTC最注重品德教育，未料學校高層竟藉此撈錢，目前檢調已介入偵辦。

依規定，週6的8堂課都會有學校主管「逐堂巡堂」，108年第1學期（2019年9月到隔年1月），南應大校長黃宗成不但身兼教育中心「業務督導」，1學期有9萬元收入之外，他還和5名主管一起擔任「巡堂主管」，也就是第1學期另外還有12800元「巡堂津貼」。但詭異的是，校長每周6不曾巡堂，竟要求相關人員「下周1或2讓我補簽名」。

校長這樣命令，工作人員也只能摸摸鼻子「吞下去」，好不容易熬到第1學期結束，緊接著新學期到來，校長突然又提出要求，將6位巡堂主管減少為4人，甚至更動規則2個人一起巡堂，雖然如校長所願津貼大幅提高，但他仍舊故我，週6不巡堂也不見人影，再爽A國防部51200元。

至此，工作人員難以置信「不做事爽撈錢，上樑不正下樑歪，校長是最壞示範！」一方面也憂心自己成了A錢幫手，憤而向調查局檢舉。據了解，調查局將相關人等全部找去問話，雖然校長黃宗成一度喊冤，但後來透過手機訊號追查其行蹤，發現他巡堂日根本不在台南，才讓他百口莫辯，目前檢調仍在偵辦中。

尷尬的是，去年調查局展開偵查，學校和董事會全被蒙在鼓裡，去年底還通過校長黃宗成連任案，讓他今年7月底的任期屆滿後，繼續穩坐校長寶座，不過這個月初董事會又有動作，宣布重新遴選校長，疑似就是因為校長黃宗成A了國防部ROTC經費遭查辦，紙包不住火，不得已陣前換將。

國防部希望為國軍幹部注入多元新血，ROTC計畫委託大學成立教育中心，參加學生須在學期間接受濃縮版軍官教育。（圖／翻攝南應大ROTC教育中心臉書官網）

▲國防部希望為國軍幹部注入多元新血，ROTC計畫委託大學成立教育中心，參加學生須在學期間接受濃縮版軍官教育。

對於遭指控亂A國防部ROTC巡堂費一事，校長黃宗成喊冤，說自己是彰化人，接任校長後因為有宿舍幾乎住在學校，「我24小時住在學校，怎麼可能沒巡堂」，更指出被有心人抹黑後，已將自己的巡堂津貼6萬多元退回ROTC專戶，希望證明清白。另外，校長指出，去年國防部針對學校巡堂方式進行審核，回文內容表示從106學年度（2017年）至109學年度（2020年）都已結報，且無任何問題。

黃校長反控自己半年來遭校內有心人士處處針對，此人為學校某教官，之前希望擔任ROTC主任卻遭教育部來函反對，「教官是學務處人員不能做教務工作」，學校只能依法行事，為此，該教官竟不斷對自己潑髒水，反咬學校一口，還告上調查局、教育部等單位；誇張的是，該教官一度「反ROTC招生」，狀況頻頻，讓學校相當頭痛。

另外，為何今年7月任期屆滿不再續任校長，黃宗成指出自己是從嘉義大學借調來南應大擔任校長一職，在此之前也借調到其他學校時間共計7年半，他打算在南應大任期期滿，再回到嘉義大學任教，並非因為遭檢調調查，而婉拒連任。

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