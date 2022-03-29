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新北高中壽星跳水亡！在場友人家長駁起鬨「有可能11人都說謊嗎」

獨／高中壽星跳水亡在場友人家長否認起鬨　「有可能11人都說謊嗎」

▲鄭姓少年25日在慶生時跳水慶祝，此後發生意外，遺體直至昨日上午才被發現。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市16歲鄭姓高中生25日與11位朋友一起慶祝生日，卻在席間飲酒，並於生日宴後跳下淡水河慶祝，但鄭少跳下後沒有再起身，直到昨日上午才被發現遺體，外傳鄭少是在朋友的起鬨下才跳進水裡，但在場同學的家長嚴正否認此說法，更表示目睹此案的學生都身心受創，「有可能11人都說謊嗎？」確切案情則仍待釐清。

據了解，鄭少25日晚間先與多名友人在淡水某餐廳相聚，一行人吃飯喝酒為他慶祝，酒足飯飽後他們又來到金色水岸聊天，鄭少在河邊時因不明原因跳進淡水河，但友人發現他在水中奮力掙扎，在場人等想將他拉起已來不及，鄭少沉入水中後沒再浮起，警消在現場搜尋多時無果，直至昨日上午才發現其遺體。

而外傳鄭少是因朋友起鬨才跳進水中，本刊卻接獲在場人士家長說法，該家長否認起鬨，並表示目睹此事件的在場人等至今仍在悲痛中難以平復，「起鬨說」更讓他們身心受創，「如果我家小孩也出事，誰能負責？」

而死者家屬質疑在場友人沒說真話，該家長則表示是死者家屬「不承認事實」，「有可能現場11人都說謊嗎？」但她難以解釋鄭少為何入水，認為案情要交由警方釐清。

死者遺體也於今下午進行相驗，家屬驟逝摯愛而十分悲慟，對於死因沒有異議，也不打算對現場同學提告，檢察官相驗後發還遺體，後續將再傳喚在場人等已調查死因。

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