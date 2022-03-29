台灣首奪「世界麵包大賽」團體冠軍！現場放國歌畫面曝　駐法處喊驕傲

▲台灣代表隊首次拿下世界麵包大賽團體冠軍。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

記者許敏溶／台北報導

台灣麵包揚威世界！目前正在法國舉辦的「路易樂斯福世界盃麵包大賽」剛剛揭曉成績，黎明技術學院餐飲管理系今天（29日）稍早在臉書貼文分享喜訊，該系專技助理教授徐紹桓參與的台灣代表隊拿下冠軍；駐法國台北代表處也在臉書貼文報喜，表示史上首次我國代表隊在巴黎舉行的世界麵包大賽中奪下團體冠軍。

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▲▼黎明技術學院餐飲管理系專技助理教授徐紹參與的團隊獲得世界麵包大賽冠軍。（圖／翻攝自黎明餐管系臉書）

路易樂斯福世界盃麵包大賽是世界性麵包師烘焙比賽，每4年在法國舉辦一次。此次比賽於3月26日至29日在巴黎會展中心舉行，台灣代表隊是由教練吳武憲帶領，參與選手包括武子靖、李忠威、徐紹桓等麵包師。比賽有包括法國、韓國、丹麥、挪威等11個國家參賽。

▲台灣代表隊首次拿下世界麵包大賽團體冠軍。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

駐法國台北代表處貼文指出，這是史上首次我國代表隊在巴黎舉行的第11屆世界麵包大賽中奪下團體冠軍，現場還播放我國國歌，並開心標註「#太感動了」、「#我台灣我驕傲」。

▲台灣代表隊在世界麵包大賽的作品。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

過去台灣也曾在此比賽獲得佳績，知名麵包師吳寶春曾在2008年與曹志雄、文世成組台灣隊，參加世界麵包大賽，擊敗歐洲、美洲等代表，獲得團體亞軍；同時吳寶春也以酒釀桂圓麵包拿下歐式麵包的個人優勝。世界麵包大賽2010年新增個人項目「大師賽」，吳寶春再以「荔枝玫瑰麵包」獲得歐法麵包類冠軍。