　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣首奪「世界麵包大賽」團體冠軍！現場放國歌畫面曝　駐法處喊驕傲

▲▼台灣代表隊拿下世界麵包大賽冠軍。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

▲台灣代表隊首次拿下世界麵包大賽團體冠軍。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

記者許敏溶／台北報導

台灣麵包揚威世界！目前正在法國舉辦的「路易樂斯福世界盃麵包大賽」剛剛揭曉成績，黎明技術學院餐飲管理系今天（29日）稍早在臉書貼文分享喜訊，該系專技助理教授徐紹桓參與的台灣代表隊拿下冠軍；駐法國台北代表處也在臉書貼文報喜，表示史上首次我國代表隊在巴黎舉行的世界麵包大賽中奪下團體冠軍。

▲▼黎明技術學院餐飲管理系代表獲世界麵包大賽冠軍。（圖／翻攝自黎明餐管系臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黎明技術學院餐飲管理系專技助理教授徐紹參與的團隊獲得世界麵包大賽冠軍。（圖／翻攝自黎明餐管系臉書）

▲▼黎明技術學院餐飲管理系代表獲世界麵包大賽冠軍。（圖／翻攝自黎明餐管系臉書）

路易樂斯福世界盃麵包大賽是世界性麵包師烘焙比賽，每4年在法國舉辦一次。此次比賽於3月26日至29日在巴黎會展中心舉行，台灣代表隊是由教練吳武憲帶領，參與選手包括武子靖、李忠威、徐紹桓等麵包師。比賽有包括法國、韓國、丹麥、挪威等11個國家參賽。

▲▼台灣代表隊拿下世界麵包大賽冠軍。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

▲台灣代表隊首次拿下世界麵包大賽團體冠軍。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

駐法國台北代表處貼文指出，這是史上首次我國代表隊在巴黎舉行的第11屆世界麵包大賽中奪下團體冠軍，現場還播放我國國歌，並開心標註「#太感動了」、「#我台灣我驕傲」。

▲▼台灣代表隊在世界麵包大賽的作品。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

▲台灣代表隊在世界麵包大賽的作品。（圖／取自駐法國台北代表處臉書）

過去台灣也曾在此比賽獲得佳績，知名麵包師吳寶春曾在2008年與曹志雄、文世成組台灣隊，參加世界麵包大賽，擊敗歐洲、美洲等代表，獲得團體亞軍；同時吳寶春也以酒釀桂圓麵包拿下歐式麵包的個人優勝。世界麵包大賽2010年新增個人項目「大師賽」，吳寶春再以「荔枝玫瑰麵包」獲得歐法麵包類冠軍。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
全聯先生看表演一半...突「只穿內褲」跳海！大港開唱回應了
全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！　網：比藝人還帥
快訊／北市曝「8大張確診足跡」　曾到老天祿滷味、鼎泰豐
快訊／萬豪酒店驚傳墜樓！26歲男倒門口死亡
蝦皮店到店「上班3天」想離職　經理1句話他臉綠了
壽司郎「1神物」消失！　總公司證實了
快訊／台東累計10確診！匡列164人居隔　4／5前禁止遶境活
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不尋常！中和某社區一口氣7人確診　恐由「通風管線」散播病毒

台東累計10確診！匡列164人居家隔離　4／5前禁止遶境活動

台灣首奪「世界麵包大賽」團體冠軍！現場放國歌畫面曝　駐法處喊驕傲

全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

付貸款、投資他「月薪34K不夠花」　網曝1兼職重點：免被公司發現

壽司郎「1神物」消失了！鐵粉崩潰敲碗　總公司證實：是真的

少量多餐助減肥、要運動才會瘦？「十大減脂迷思」你中幾個

為何公布中和社區「完整地址」？　陳時中：比較容易知道關係

清明先濕冷後暖熱　「2階段天氣變化」出爐！連假這2天最冷探14度

寵物用品廠夫妻感染源不明　參展跨10縣市跑業務爆海量足跡

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

貓老師「坐下起立」教萌弟學站　下秒跳過頭他傻眼：喵喵不見了

不尋常！中和某社區一口氣7人確診　恐由「通風管線」散播病毒

台東累計10確診！匡列164人居家隔離　4／5前禁止遶境活動

台灣首奪「世界麵包大賽」團體冠軍！現場放國歌畫面曝　駐法處喊驕傲

全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

付貸款、投資他「月薪34K不夠花」　網曝1兼職重點：免被公司發現

壽司郎「1神物」消失了！鐵粉崩潰敲碗　總公司證實：是真的

少量多餐助減肥、要運動才會瘦？「十大減脂迷思」你中幾個

為何公布中和社區「完整地址」？　陳時中：比較容易知道關係

清明先濕冷後暖熱　「2階段天氣變化」出爐！連假這2天最冷探14度

寵物用品廠夫妻感染源不明　參展跨10縣市跑業務爆海量足跡

「BigBoss」飛起來！新庄剛志超浮誇出場　致詞2020出糗

兄弟本季KeyMan　林威助點名福來喜

全聯入股將來銀行有信心　董座：中華電信「是有底的」

工業富聯砸444億元投資興微基金　強攻高端精密製造產業

《Queendom》第二季才剛開錄　參賽女團成員被爆解約告上公司！

全聯先生看表演一半...突「只穿內褲」跳海！　大港開唱無奈回應了　

烏克蘭局部反攻　英國情報：俄軍仍對基輔構成威脅

「南半球女王」遭臉書禁言7天！2字留言被判定傷害　她一看：我無言

白家綺兒女穿二手衣「3年只買1件」　吳東諺「綁」半年：不生了

斥資千萬「酷玩行者」遊戲體驗車登場...湯米、小熊車上單挑李星

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

生活熱門新聞

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

疫情延燒彰化！幼兒園緊急採檢

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

快訊／桃園+2！　最新公共足跡曝光

更多熱門

相關新聞

中華隊服藏「窗花」庶民美學登國際

中華隊服藏「窗花」庶民美學登國際

東京奧運即將在23日晚間正式開幕，運動賽事開打之前，各國的國家代表隊制服將率先成為世界焦點， 各國的戰袍都將融入當地的文化風情，贊助品牌、設計造型都很有看頭，像美國的Ralph Lauren、法國的Lacoste、南韓找來The North Face⋯⋯中華隊則將穿著設計師周裕穎操刀的隊服進場，上頭特殊花紋靈感來自70年代「窗花」，讓台灣庶民美學登上國際，認真超好看！

差點三連霸！台灣奪世界麵包大賽亞軍　國旗飄揚

差點三連霸！台灣奪世界麵包大賽亞軍　國旗飄揚

他代表台灣出賽2019世界麵包大賽

他代表台灣出賽2019世界麵包大賽

台代表隊捷報　俄發明展奪19金

台代表隊捷報　俄發明展奪19金

王鵬傑說官將首神韻最難揣摩

王鵬傑說官將首神韻最難揣摩

關鍵字：

台灣代表隊世界麵包大賽團體冠軍駐法國台北代表處

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面