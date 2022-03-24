地震往外衝！她撞見鄰居「穿緊身三角褲」下面一大包　結局超害羞

▲原PO嚇得狂奔出門。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

花東地區地牛頻頻翻身，光是昨天（23日）大小餘震就超過150起，一名女大生當天正準備躺下睡覺時突然狂震，她嚇得拔腿就跑，結果門一打開，就看到只穿著三角褲的男鄰居，而且對方還是隔壁班的同學，「下面一大包，看得我也很害羞」，隔天早上男生就傳訊息道歉「希望你沒嚇到」，並送上一份早餐賠罪。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文，在花蓮讀大學，住的是專門租給學生的學生套房，所以左鄰右舍都是同校同學，住在她對面的正好是同系的隔壁班同學。地震當下床頭櫃的東西都掉下，她眼看不對勁，立刻開門逃到戶外，結果門一打開，映入眼簾的是一個只穿著三角褲的裸男子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她尷尬的不知道眼睛該看哪，因為對方穿得三角褲是緊身的，就像是男生內褲廣告那種款式，「下面一大包，看得我也很害羞」，對方一臉尷尬默默轉身背對她，盯著對方的屁股看，她心想「又翹又精實，這個屁股我打滿分」。

▲對方送早餐賠罪。（圖／翻攝自Zuvio）

地震結束之後各自回房，她一整晚都睡不好，一直想起剛剛的場景，「好害羞好燥熱」。隔天早上，男鄰居傳訊息道歉，「昨天讓妳看到衣衫不整的樣子，我睡覺習慣不穿衣服，地震來得太突然了，來不及穿上衣服，希望沒嚇到妳」，為了表示歉意，還買了早餐放在門口請她吃，「就當作是昨天的賠罪」。

貼文一出，網友們敲碗後續，「唉唷！妳臉紅囉」、「哇...感覺可以趁機認識」、「說不定會擦出什麼火花」、「都拋球給你了趕快接啊」、「上了啦，人家都主動賠罪了」、「下一篇：地震幫我震出一個男友」、「惡意犯規的概念嗎」。不過也有網友認為，「只是想當封口費而已吧」。