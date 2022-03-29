「半封城」救企業！上海公布「紓困21條」減稅、減租、發補貼

▲上海疫情快速擴散，官方宣布實施「半封城」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海「半封城」導致部分企業經營陷入困難，上海市官方29日發表「全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施」，提供受影響的企業退稅減稅、房租減免、財政補貼等多項紓困政策，初估可為企業減負約1400億元。

「全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施」共分六大方面，具體措施共21條，從3月28日實施至2022年底。

第一方面為「支持打贏疫情防控阻擊戰」，主要針對直接參與疫情防控一線的人員和企業，從防疫和消殺支出、臨時補助補貼、防控創新產品支持等方面給予支持。

第二方面為「減輕各類企業負擔」，主要通過實施普惠性紓困扶持政策，從增值稅留抵退稅、減稅降費、延期納稅、租金減免等方面，著力為相關行業企業減輕負擔。

第三方面為「加大金融支持力度」，主要針對受疫情影響資金困難的企業，從加強融資擔保、實施貼息政策、加大普惠金融支持力度、減費讓利和保險風險保障等方面，著力紓解企業資金困難和降低融資成本。

第四方面為「紮實做好援企穩崗工作」，主要是針對疫情對就業造成的影響，從降低社保費率、實施穩崗擴崗政策、發展新就業形態等方面，著力降低企業用工成本，穩定就業崗位。

第五方面為「支持困難行業恢復發展」，主要是聚焦受疫情衝擊影響最大的餐飲、零售、旅遊、交通運輸、會展業，從降費減稅、金融支持、財政補貼等方面，全力支持困難行業恢復發展。

第六方面為「保持全市生產生活平穩有序」，主要是從企業生產經營、城市有序運行等方面，切實保障疫情期間生產生活平穩運行。

在政策落實主體方面，上海市官方表示，政府各相關部門負責制定發布本領域政策措施的實施細則和申請指南，各區政府可結合實際出台具體實施辦法，「在建立政策動態更新機制方面，根據企業反映的問題和實際情況動態調整優化紓困政策措施，必要的可由行業主管部門會同綜合部門及時研究提出具體領域政策措施，按程序審定並組織實施。」