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FUJI愛沙發現買省1萬再送空清機　高島體驗按摩送贈品

▲按摩椅母親節促銷。（圖／FUJI、高島提供）

▲母親節是按摩椅的重要檔期，FUJI祭出省萬元再送小家電促銷。（圖／FUJI、高島提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

母親節檔期各百貨即將開跑，每年熱門商品按摩椅也預備備，FUJI近期推出旗下最新款熱賣系列「FUJI愛沙發」，首度加入全新溫感揉膝按摩，且還提供4色可選，更符合居家配色需求，TAKASHIMA高島則推出可聲控的沙發按摩椅「愛舒服iVoz 沙發椅 A-5202」，在4／16於台中大遠百參與一日店長活動，體驗即贈官方專屬設計不織布提袋。

按摩椅一年中第二大檔期母親節即將來臨，品牌也紛紛祭出新品與優惠搶客，FUJI愛沙發近期推出新款FG-927溫感愛沙發，首度加入溫感揉膝按摩與翻轉功能，並升級了「3D舒揉指壓」、「美臀拉提運動」、「舒適工學座艙」等功能。

▲按摩椅母親節促銷。（圖／FUJI、高島提供）▲按摩椅母親節促銷。（圖／FUJI、高島提供）

洞察到各領域上班族女性需求，以舒緩下半身的疲勞感為主打，除了按摩膝蓋之外；也升級了「美臀拉提運動」深層氣囊包覆功能，號稱可降低久坐帶來的臀部不適感；「3D舒揉指壓」搭配八大按摩手技，則可選擇全身性或局部按壓等不同模式，享受客製化的紓壓。

FUJI愛沙發新款推出晨曦粉、黎明紫、霧濛灰與初露青4種顏色，業者表示，產品售價49,800元，新品上市優惠價僅需37,800元，活動期間再加贈代言人林依晨新書《做自己，為什麼還要說抱歉？FUJI愛沙發10週年限量紀念版》，及限量市價4,980元FUJIMEDIC的空氣清淨機。

▲按摩椅母親節促銷。（圖／FUJI、高島提供）

另間台灣品牌TAKASHIMA高島，在母親節前夕也推出智慧聲控沙發按摩椅「愛舒服iVoz 沙發椅 A-5202」，強調可使用聲音操控，搭配機體有4大專業手法，而「美型太空氣囊」設計可從肘部到腳部完整包覆，「迴轉式指壓滾輪」提供足底指壓和刮痧技法，加上溫熱功能更全面放輕鬆。

業者表示「愛舒服iVoz 沙發椅 A-5202」將4月中旬正式上市，並於4／16即將在台中大遠百舉辦一日店長活動，體驗即贈官方專屬設計不織布提袋，購買指定按摩椅再送贈品。

▲按摩椅母親節促銷。（圖／FUJI、高島提供）

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